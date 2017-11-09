В Новосибирске за подготовку массовых беспорядков задержан член запрещенной организации «Артподготовка»

В Новосибирске в рамках расследования уголовных дел по факту призывов к массовым беспорядкам и приготовлению к участию в них задержан 39-летний Вячеслав Добрынин. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщило следственное управление СКР по Новосибирской области

По данным следствия, мужчина «совместно с единомышленниками, посредством одного из интернет-мессенджеров опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам в г. Новосибирске 4-5 ноября 2017 года». В переписке активисты, по данным следствия, обсуждали тактику проведения уличных акций и возможность применения оружия.

В ходе обысков сотрудники ФСБ и полиции обнаружили более 20 бутылок с зажигательной смесью («коктейль Молотова»), рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему. Расследование уголовного дела продолжается.

5 ноября в ряде регионов страны прошли несанкционированные уличные акции сторонников незарегистрированного движения «Артподготовка». Организация признана судом экстремистской, ее деятельность запрещена в России. В Новосибирске некоторые участники собрания сторонников движения, проходившего в Первомайском сквере, были задержаны.

Фото: управление ФСБ по Новосибирской области