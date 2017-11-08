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Новый год в Новосибирске отпразднуют в духе авангарда

Главная Общество
Новосибирск
17:20 8 Ноября 2017
праздник, новый год, программа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня мэрия Новосибирска представила концепцию празднования Нового года на городских площадках. Как сообщила в ходе первого заседания оргкомитета начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, тематика всех новогодних мероприятий продиктована предстоящим юбилеем города.

«Именно поэтому стилистика всего городского оформления будет выполнена в стиле брендбука к 125-летию нашего города, который мы презентовали месяц назад. За основу дизайна новогоднего оформления взято соединение уже привычной нам авангардной стилистики с элементами ретро, которые выражены в виде коллажа с архивными фото», - рассказала Анна Терешкова.

Эта символика будет размещена на стандартных билбордах и тумбах сити-формата. Изображения будут охватывать историю праздника с 1893 по 2018 годы, в них планируют использовать фотографии из семейных архивов горожан.

Ледовый каток перенесут с пл. Ленина в парк «Центральный», его откроют 15 декабря. Вход на лед со своими коньками будет бесплатный, работать каток будет до весны.

Участок ул. Ленина от одноименной площади до ул. Советской на время праздников станет пешеходным. Там поставят торговые павильоны, оформленные в стилистике праздника. Традиционный ледовый городок разместят на пл. Ленина, при этом парковочное пространство будет частично сохранено.

Ледовый городок планируется открыть 22 декабря. За зданием краеведческого музеем пройдет 18-й Сибирский фестиваль снежных скульптур. Мастера будут работать над изваяниями с 4 по 8 января.

- Если мы 125 лет обыгрываем, у нас конкурс снежных скульптур, сколько участников? 15? А чем это регламентировано? - спросил госпожу Терешкову мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Прежде всего, деньгами, - ответила начальник департамента культуры.

- А мы не можем объявить этот конкурс в 125 фигур, разделить их по районам? - продолжил мэр.

- К сожалению, мы упираемся в финансирование, - настаивала Анна Терешкова.

- Я бы предложил подумать, чтобы включить все районы в какой-то соревновательный процесс, - был непреклонен господин Локоть.

В итоге поручение главы муниципалитета записали в протокол заседания. Проект проведения праздничных мероприятий разослан для согласования в структурные подразделения мэрии Новосибирска.

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