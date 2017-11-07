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Экс-губернатор Виктор Толоконский назначен советником в новосибирском вузе

Главная Общество
Новосибирск
12:29 7 Ноября 2017
губернатор, назначения, институт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывший руководитель Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский назначен советником Высшей школы государственного управления. Это структурное подразделение новосибирского СИУ РАНХиГС – филиала Российской академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

В вузе Sibnovosti.ru сообщили, что новое место работы не будет основным для Виктора Толоконского, с институтом он сотрудничает по совместительству. При этом функционал экс-главы двух сибирских регионов и бывшего сибирского полпреда президента полностью пока не определен. Известно лишь, что читать лекции он в ближайшее время не будет.

«Пока сложно сказать, потому что этот институт – Высшая школа госуправления – у нас только начал развиваться. Здесь все, что связано с государственным управлением. Как раз, используя свои навыки и опыт в этой сфере, он будет помогать, консультировать. Сама эта структура еще на стадии зарождения только. Может быть, он будет участвовать в ее становлении, развитии», - рассказала Sibnovosti.ru специалист по связям с общественностью вуза Наталья Крохина.

Высшая школа государственного управления станет новым этапом развития межрегионального центра повышения квалификации при СИУ РАНХиГС. Центр занимался переподготовкой государственных и муниципальных служащих из сибирских регионов.

Виктор Толоконский ушел в отставку с поста губернатора Красноярского края 29 сентября 2017 года. Ему уже приходилось работать в системе высшего образования – в 1978-1981 годы господин Толоконский преподавал политэкономию в Новосибирском государственном университете и Новосибирском институте народного хозяйства.

 

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