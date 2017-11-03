Строительство хоккейного стадиона в Новосибирске остается в планах областных властей

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников считает, что строительство новой ледовой арены в Новосибирске и проведение на ней молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею еще возможно. Об этом он заявил сегодня в ЛДС «Сибирь», где торжественно отметили 55-летие одноименной новосибирской хоккейной команды.

«Остро стоит вопрос сроков. Чтобы сохранить шансы стать домашней ареной МЧМ, нам нужно прекратить наши внутренние конфликты, реализовать проект и объявить об этом к марту-апрелю 2018 года. Время еще не потеряно, но его катастрофически мало», - сказал руководитель региона.

Отвечая на вопрос Sibnovosti.ru, он добавил, что, хотя рассматриваются и альтернативные площадки для строительства, более вероятным представляется реализация проекта в первоначальном варианте – на берегу Оби в левобережной части Новосибирска. Другие варианты, признал Андрей Травников, «не проработаны».

«Я сам играл здесь много раз и, конечно, вы заслуживаете хороший стадион… Если мы его не построим, мы не получим МЧМ… Сегодня нам нужно объединить все силы, чтобы построить дворец, который отвечает требованиям мирового уровня… Мы все сделали, чтобы здесь прошел МЧМ. Теперь все зависит от того, когда будет построен стадион. Как только мы построим стадион, мы сто процентов получим турнир», - сказал прибывший на празднование юбилея президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

25 октября горсовет отказался вносить изменения в Правила землепользования и застройки города Новосибирска. Это решение сделало невозможным реализацию проекта строительства в пойме Оби стадиона вместе с новым жилым массивом.

Господин Третьяк сообщил также, что врио губернатора возглавил попечительский совет ХК «Сибирь». Андрей Травников, в свою очередь, пообещал клубу сохранить поддержку со стороны области.

Напомним, Андрей Травников был назначен врио губернатора Новосибирской области 6 октября 2017 года. Выборы нового губернатора пройдут в сентябре 2018-го.