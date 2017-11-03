3 ноября
Новосибирск
погода +11 °C
курсы валют
58.43
 
€ 68.08
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Строительство хоккейного стадиона в Новосибирске остается в планах областных властей

Главная Общество
Новосибирск
19:43 3 Ноября 2017
стадион, проект, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников считает, что строительство новой ледовой арены в Новосибирске и проведение на ней молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею еще возможно. Об этом он заявил сегодня в ЛДС «Сибирь», где торжественно отметили 55-летие одноименной новосибирской хоккейной команды.

«Остро стоит вопрос сроков. Чтобы сохранить шансы стать домашней ареной МЧМ, нам нужно прекратить наши внутренние конфликты, реализовать проект и объявить об этом к марту-апрелю 2018 года. Время еще не потеряно, но его катастрофически мало», - сказал руководитель региона.

Отвечая на вопрос Sibnovosti.ru, он добавил, что, хотя рассматриваются и альтернативные площадки для строительства, более вероятным представляется реализация проекта в первоначальном варианте – на берегу Оби в левобережной части Новосибирска. Другие варианты, признал Андрей Травников, «не проработаны».

«Я сам играл здесь много раз и, конечно, вы заслуживаете хороший стадион… Если мы его не построим, мы не получим МЧМ… Сегодня нам нужно объединить все силы, чтобы построить дворец, который отвечает требованиям мирового уровня… Мы все сделали, чтобы здесь прошел МЧМ. Теперь все зависит от того, когда будет построен стадион. Как только мы построим стадион, мы сто процентов получим турнир», - сказал прибывший на празднование юбилея президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

25 октября горсовет отказался вносить изменения в Правила землепользования и застройки города Новосибирска. Это решение сделало невозможным реализацию проекта строительства в пойме Оби стадиона вместе с новым жилым массивом.

Господин Третьяк сообщил также, что врио губернатора возглавил попечительский совет ХК «Сибирь». Андрей Травников, в свою очередь, пообещал клубу сохранить поддержку со стороны области.

Напомним, Андрей Травников был назначен врио губернатора Новосибирской области 6 октября 2017 года. Выборы нового губернатора пройдут в сентябре 2018-го.

«Если меня сравнивать с легионером, то я пришел не на один сезон», - сказал сегодня врио главы региона.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Жители Кузбасса потребовали отставки Амана Тулеева и прекращения строительства новых разрезов

Жители Кузбасса потребовали отставки Амана Тулеева и прекращения строительства новых разрезов

3 Ноября 2017 г.
Акцию протеста они провели в Новосибирске
Новости Новосибирска: В Новосибирске восстановили скульптурную композицию работы архитектора Геннадия Арбатского

В Новосибирске восстановили скульптурную композицию работы архитектора Геннадия Арбатского

3 Ноября 2017 г.
«Яйцо и Гнездышко» установили во дворе дома на ул. Богдана Хмельницкого
Новости Новосибирска: Общественники обнаружили нарушения при ремонте дорог по федеральной программе в Бердске

Общественники обнаружили нарушения при ремонте дорог по федеральной программе в Бердске

3 Ноября 2017 г.
Мэр Бердска обвинил региональное отделение ОНФ в попытке его дискредитировать
Новости Новосибирска: В больнице СО РАН в новосибирском Академгородке появится детское отделение

В больнице СО РАН в новосибирском Академгородке появится детское отделение

2 Ноября 2017 г.
Денег в бюджете на реконструкцию больницы пока не заложено
Новости Новосибирска: Новосибирская «Умка» продолжит прежнюю работу под новым руководством

Новосибирская «Умка» продолжит прежнюю работу под новым руководством

2 Ноября 2017 г.
В мэрии прошло совещание о ситуации в инновационной школе
Новости Новосибирска: На реконструкцию Центрального парка Новосибирска потратили почти 18 млн рублей

На реконструкцию Центрального парка Новосибирска потратили почти 18 млн рублей

1 Ноября 2017 г.
Ремонта в главном парке города не было около полувека
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Инвесторы новосибирского ЖК пытались получить невидимые ключи от невидимых квартир

Инвесторы новосибирского ЖК пытались получить невидимые ключи от невидимых квартир

30 Октября 2017 г.
Дольщики устроили флешмоб в офисе стройкомпании
Новости Новосибирска: В новосибирском правительстве готовы к финансовым потерям в случае разрыва «мусорной концессии»

В новосибирском правительстве готовы к финансовым потерям в случае разрыва «мусорной концессии»

31 Октября 2017 г.
Они составят 300 млн рублей
Новости Новосибирска: Акции «Новосибирского аффинажного завода» заложили в Промсвязьбанке

Акции «Новосибирского аффинажного завода» заложили в Промсвязьбанке

2 Ноября 2017 г.
Ценные бумаги стали обеспечением для кредита
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.