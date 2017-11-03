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Жители Кузбасса потребовали отставки Амана Тулеева и прекращения строительства новых разрезов

Главная Общество
Новосибирск
17:07 3 Ноября 2017
митинг, уголь, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня около полутора десятков жителей Новокузнецка и Новокузнецкого района Кемеровской области вышли на согласованный с властями пикет в центре Новосибирска. Они потребовали отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева и запрета на строительство новых угольных разрезов.

Как сообщили пикетчики, иного способа обратить внимание на свои проблемы они не видят: власти Кузбасса запретили все уличные акции протеста, на которые активисты подавали заявки.

«Разрезы подошли до такой степени к домам, что в ходе взрывов не просто Новокузнецкий район начинает трясти, а уже весь город Новокузнецк трясет. Стоит такое дребезжание, как будто у нас началась война. Власть дает разрешение угольщикам-олигархам: копайте, ребята. А мнения жителей уже никто не спрашивает. Получается, власть полностью от нас отвернулась», - рассказал Sibnovosti.ru участник пикета, житель Новокузнецка Денис Щедрин.

По словам жительницы села Костенково Новокузнецкого района Татьяны Васильевой, граница угольного разреза подобралась практически вплотную к огородам. Село фактически находится в эпицентре экологической катастрофы, рассказала она.

«Природа губится, леса, поля, реки. Вода уходит у жителей. А как можно жить без воды?», - возмущена Татьяна Васильева.

В ходе пикета полиция задержала мужчину, который угрожал участникам акции протеса. Выяснилось, что он вместе в двумя знакомыми приехал из Кемеровской области специально, чтобы помешать протестующим. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.

«Тулеев – мой губернатор!», - успел крикнуть мужчина, пока полицейские усаживали его в патрульный автомобиль.

«Лично у меня складывается такое впечатление, что не просто какая-то коррупционная схема в Кузбассе, она выстроена очень стройно, и наверное, такая большая схема выстраивалась десятилетиями, - говорит житель Новокузнецкого района Владимир Горенков. - Все начинается снизу, от глав поселений до губернатора, все везде якобы законно. Хотя, когда начинаем поднимать закон, этот разрез незаконный, тут нарушены такие-то законы. Прокуратура не видит. Наш Кузбасс превращается в последние годы в одну большую угольную яму».

По словам регионального координатора организации «Экозащита» Антона Лементуева, в первую очередь, опасность для здоровья представляет пыль от взрывов при добыче угля открытым способом. Рудничная пыль высокотоксична и, оседая в легких, вызывает различные заболевания.

«В первую очередь, я хочу добиться признания проблемы. Мы сейчас находимся в ситуации, когда наша власть не признает эту проблему, потому что у нас регион сидит на угольной игле. А уголь в ближайшие десятилетия станет никому не нужным в таких объемах. И, кроме этого, угольщики сами понимают эту ситуацию, и они ведут себя так, что любыми способами пытаются, как можно быстрее добыть как можно угля, и, как можно больше его продать с наибольшим количеством нарушений. Я это видел на Дальнем Востоке в портах, где уголь, добытый в Кузбассе, перегружают», - говорит Антон Лементуев.

Впервые люди вышли на акцию протеста против строительства угольных разрезов в августе этого года. В митинге в Новокузнецке участвовало около 600 человек. Его участники потребовали от региональных властей организовать специальный фонд, в который все угольные предприятия должны будут отчислять деньги на рекультивацию земель. В администрации Кемеровской области требования протестующих, по их словам, проигнорировали.

Кемеровская область – ведущий угольный регион России, где добывается около 60% отечественного угля. Здесь находятся 65 шахт, 55 разрезов и 54 обогатительные фабрики и установки, в углепроме региона работает более 90 тыс. человек. В 2016 году производство угля составило 227,4 млн т, из которых 145 млн т добыты на разрезах.

 

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