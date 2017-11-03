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В Новосибирске восстановили скульптурную композицию работы архитектора Геннадия Арбатского

Главная Общество
Новосибирск
14:18 3 Ноября 2017
скульптура, благоустройство, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Двор дома №35 на ул. Богдана Хмельницкого в Новосибирске украсил скульптура «Яйцо и Гнездышко». Работа архитектора Геннадия Арбатского впервые была установлена в Калининском районе в 1980-е годы. Но в 2000-х годах она исчезла в ходе строительных работ.

«Я помню, как еще лет в пять-шесть бабушка приводила меня погулять во двор «трех девятиэтажек на Стадионе», как подсаживала на «гнездышко», и как я завидовала мальчишкам постарше, которым удавалось залезть на яйцо! Здорово, что этот яркий кусочек нашего детства снова вернулся на нашу родную улицу!», - поделилась своими эмоциями одна из жительниц ул. Богдана Хмельницкого Мария Галактионова.

Первый главный архитектор Калининского района Новосибирска Геннадий Арбатский скончался в 2014 году. Чертежей скульптурной композиции не сохранилось, поэтому восстанавливать ее пришлось по фотографиям. Группа активистов смогла восстановить ее на новом месте. Раскраской гигантского яйца занимался один из местных жителей – художник Сергей Беспамятных.

«Мы рады, что устоявшийся облик нашей Богданки продолжает восстанавливаться. Мы, вообще, постараемся восстановить все, что у нас было на улице», - поделилась планами руководитель ТОС «Горьковский» Лидия Болваненко.

В первую очередь активисты надеются привести в порядок еще одну работу архитектора Геннадия Арбатского – тематический двор «Алиса». Сейчас многие скульптуры в нем разрушаются, а некоторые и вовсе утрачены.

 

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