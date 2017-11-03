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Общественники обнаружили нарушения при ремонте дорог по федеральной программе в Бердске

Главная Общество
Новосибирск
11:49 3 Ноября 2017
дороги, ремонт, критика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе со специалистами Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» и сотрудниками ГИБДД проверили ремонт дороги на ул. Красная Сибирь в Бердске (Новосибирская область). В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» подрядчики выиграли два тендера на общую сумму около 20 млн руб. и обязаны были реконструировать дорожное полотно.

Как выяснили общественники, исполнители контрактов ограничились установкой барьерных ограждений и камер уличного видеонаблюдения, а также заасфальтировали тротуары. Выполненные работы, по словам координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», члена регионального штаба фронта Александра Стефанова, проведены с нарушениями сроков, а также нормативов и требований к обустройству дорожных объектов.

«После выполненных работ дорога по-прежнему не соответствует нормативным требованиям. Все нарушения были зафиксированы комиссией, соответствующий акт направят заказчику», – подчеркнул господин Стефанов.

Кроме того, активисты обнаружили, что на участках ул. Красная Сибирь, отремонтированных в рамках федерального проекта, вновь готовятся работы по реконструкции.

«Если сразу после реализации проекта дорога требует очередного ремонта, то цели проекта явно не достигнуты, бюджетные средства потрачены неэффективно. Объективно зафиксировать эти факты нам поможет Контрольно-счетное управление Новосибирской области, куда обратится региональное отделение ОНФ», - сообщил Александр Стефанов.

Накануне в Новосибирске заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис подверг критике мэра Бердска Евгения Шестернина за фактически проваленные работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», на которые городу было выделено 35 млн руб. По его мнению, работы по благоустройству дворов выполнены некачественно, а часть денег потрачена не по назначению: например, вместо укладки асфальта в одном из дворов протянули кабель освещения.

«Дворы, благоустроенные в рамках приоритетного проекта, нужно переделывать…Коллеги! Категорически недопустимо принимать работу, сделанную спустя рукава! Каждый мэр, каждый министр ЖКХ лично отвечает за все работы в рамках проекта! Наказывать будем жестко», - написал господин Чибис на своей странице в Facebook и пообещал, что эффективность использования федеральных денег в Бердске проверит прокуратура.

В свою очередь, Евгений Шестернин сообщил сайту «Бердскonline», что оснований для прокурорских проверок нет, поскольку работу подрядчикам еще не оплатили. Оплата будет проведена только после заключения по итогам лабораторных исследований и технической экспертизы качества. Он обвинил активистов ОНФ в попытке дискредитировать главу муниципалитета.

Ранее общественники заявляли, что обнаружили многочисленные дополнительные сборы со стороны бердских чиновников в рамках программы по благоустройству дворов. Тогда критику в свой адрес мэр Бердска назвал популизмом, а чиновника поддержала городская общественная палата, члены которой обвинили гражданских активистов в «искажении действительного положения дел».

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