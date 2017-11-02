В больнице СО РАН в новосибирском Академгородке появится детское отделение

Власти Новосибирской области оформили все необходимые документы для передачи в государственную собственность Центральной клинической больницы Сибирского отделения РАН (ЦКБ СО РАН), которая сейчас находится в ведении Федерального агентства научных организация (ФАНО). Сейчас региональное правительство ожидает ответа от ФАНО и Росимущества, сообщил руководитель областного департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов.

«Рассчитываю, если Росимущество не затянет этот процесс, до нового года правительство Новосибирской области станет собственником данного учреждения», - сказал глава департамента.

«Наша задача – создать там хорошую полноценную больницу: первичный сосудистый центр, полноценную кардиореанимацию и целый блок еще неотложных мер, которые требуются для зоны обслуживания 140 тыс. человек», - заявил министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

На вопрос Sibnovosti.ru, планируется ли создание полноценного детского отделения господин Иванинский ответил утвердительно. Но затруднился пояснить, на каких площадях оно будет создано и рассматривает ли министерство возможность возвращения части корпуса, где ранее располагалось детское отделение, а сегодня работает коммерческий «Центр новых медицинских технологий».

По оценкам регионального минздрава, на реконструкцию лечебного учреждения и приобретение нового оборудования необходимо около 150 млн руб. Однако в проекте бюджета на 2018 года эти деньги не заложены.

Олег Иванинский не исключил, что в руководстве больницы возможны кадровые перестановки, однако планов озвучивать не стал.

«Пока собственниками не стали, некорректно это обсуждать», - считает министр.

В состав ЦКБ СО РАН входят детская поликлиника, две поликлиники для взрослых и стационар на 470 коек, включающий 11 лечебных отделений. Ежегодно стационарную помощь получают более 12 тыс. больных.

Постановление о передаче ЦКБ СО РАН из федеральной в собственность Новосибирской области премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 27 октября 2017 года.