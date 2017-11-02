Новосибирская «Умка» продолжит прежнюю работу под новым руководством

Среднюю школу №83 Новосибирска (инновационная школа «Умка») возглавит завуч Елена Корниенко, но бывший директор Светлана Гольцер останется работать в этом учреждении. Об этом было объявлено вчера на совещании в городской администрации с участием вице-мэра Валерия Шварцкоппа, руководителей департамента образования, депутатов горсовета, представителей педагогического коллектива и родительского комитета.

Возможно, госпоже Гольцер будет предложена должность научного руководителя, сообщила на своей странице в Facebook депутат горсовета Наталья Пинус, принявшая участие в совещании. Комментируя его итоги, госпожа Пинус пишет, что «школа не будет реорганизована, никаких структурных изменений не планируется, департамент никаким образом не планирует осуществлять вмешательство в учебно-методические вопросы школы и уважительно относится к ее специфике».

«Уникальность «Умки» будет сохранена в полной мере. Заочная форма обучения остается», - подтвердил еще один участник совещания, депутат горсовета Дмитрий Прибаловец.

Финансовые нарушения, которые департамент образования мэрии ставил в вину Светлане Гольцер, по словам Натальи Пинус, не повлияют на учебный процесс и вопросы с ними будут сняты «в рабочем порядке». Между тем, некоторые педагоги «Умки» сомневаются в том, что уникальные образовательные методики удастся сохранить.

«До сих пор технология работы с заочниками осваивалась в школе №83 pro bono, на энтузиазме. Поскольку школе это было чуть ли не в вину поставлено – перспектив развития заочной формы стало близко к нулю. И здесь у департамента никаких планов. Это тоже означает курс на закрытие школы», - пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Хольцер.

Господин Хольцер сообщил, что ранее он тратил до 10 часов в неделю на развитие заочной формы обучения. Теперь педагог эту работу прекратил.

Фото: сайт Плехановского жилмассива