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На реконструкцию Центрального парка Новосибирска потратили почти 18 млн рублей

Главная Общество
Новосибирск
15:07 1 Ноября 2017
парк, реконструкция, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня руководители Новосибирска оценили ход реконструкции Центрального парка. Масштабного ремонта в главном парке города не было более 50 лет.

На реконструкцию было потрачено около 18 млн руб. За прошедший сезон в парке обновили дорожки, заменили фонари освещения, отремонтировали все здания. Почти в 3 млн рублей обошелся ремонт входной группы.

На реконструкцию Центрального парка Новосибирска потратили почти 18 млн рублей

В парке и около него высадили несколько десятков деревьев.

На реконструкцию Центрального парка Новосибирска потратили почти 18 млн рублей

В дальнейших планах установка скамеек, обустройство тропы для лыжников зимой и для пешеходов летом, замена колеса обозрения, установка нового детского городка. Планируется, что на территории парка будет доступный Wi-Fi. Количество торговых точек сократят, а все оставшиеся будут оформлены в едином стиле.

На реконструкцию Центрального парка Новосибирска потратили почти 18 млн рублей

«Здесь этой торговли не будет. Безусловно, сохранится возможность купить какие-то напитки прохладительные, мороженое, все это будет. Но будет упорядочено. Будет все в едином стиле. Этого разнобоя, этого винегрета больше не будет», - сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Основные работы планируется завершить к празднованию 125-летия Новосибирска в 2018 году. В будущем парк должен стать постоянной площадкой для культурно-массовых мероприятий.

«Планируем поменять сцену, сделать ее более профессиональной и красивой, чтобы на ней могли выступать вплоть до симфонических оркестров. Центральный парк – это все-таки Центральный парк. Мы его называем «парк городской культуры». Мы планируем отсюда увести случайные мероприятия различные. У нас и общественники сюда часто заходят с непонятными мероприятиями, а потом нам приходят письма – что это было, что за ерунда здесь у вас проходила? Поэтому будет очень жесткий график мероприятий», - поделилась планами начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

На реконструкцию Центрального парка Новосибирска потратили почти 18 млн рублей

Зимой в парке будет залит главный городской каток. Лед появится не только на центральной площадке возле сцены, но и на радиальных дорожках. Как заявила Анна Терешкова, каток будет бесплатным для всех посетителей в течение всего времени его работы. Кроме того, принято решение сохранить бесплатную ледяную горку для катания. Ранее руководство парка анонсировало планы брать деньги за ее посещение, но после многочисленных возмущенных комментариев горожан от этой идеи решили отказаться.

 

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