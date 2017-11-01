Концессионное соглашение о строительстве Центрального моста в Новосибирске подпишут 6 декабря

6 декабря Новосибирская область заключит концессионное соглашение о строительстве Центрального моста – четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

«6 декабря подписание концессионного соглашения по условиям конкурсной документации. У нас определена четкая дата», - заявил он журналистам. Ранее сообщалось, что документы будут подписаны в начале ноября, а строительные работы начнутся в первом квартале 2018 года.

Господин Костолевский выразил уверенность, что в системе «Платон» в течение следующего года будет аккумулирована необходимая сумма.

«В 2018 году Новосибирская область стоит первой в очереди на получение из федерального бюджета гранта», - заявил министр.

Концессионером строительства нового моста через Обь выступает «Сибирская концессионная компания», 75% которой принадлежит ООО «Производственная фирма ВИС» (Ленинградская область). Еще 25% у ООО «Финпроект». Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 25 лет содержать его за свои деньги. Проезд по мостовой переправе планируется сделать платным.