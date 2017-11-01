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Правительство РФ передало больницу СО РАН в собственность Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
13:30 1 Ноября 2017
новосибирск, больница, медведев, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче центральной клинической больницы Сибирского отделения (ЦКБ СО) РАН, которая находилась в ведомстве Федерального агентства научных организаций (ФАНО), в госсобственность Новосибирской области.

Как пишет ТАСС, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. ФАНО совместно с Росимуществом и правительством Новосибирской области поручено обеспечить реализацию этого положения.

Напомним, передача ЦКБ СО РАН в собственность региона обсуждалась с 2014 года. Занимавший тогда пост губернатора Новосибирской области Владимир Городецкий рассчитывал создать на базе медучреждения многофункциональную больницу с современным сосудистым центром.

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