Правительство РФ передало больницу СО РАН в собственность Новосибирской области

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче центральной клинической больницы Сибирского отделения (ЦКБ СО) РАН, которая находилась в ведомстве Федерального агентства научных организаций (ФАНО), в госсобственность Новосибирской области.

Как пишет ТАСС, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. ФАНО совместно с Росимуществом и правительством Новосибирской области поручено обеспечить реализацию этого положения.

Напомним, передача ЦКБ СО РАН в собственность региона обсуждалась с 2014 года. Занимавший тогда пост губернатора Новосибирской области Владимир Городецкий рассчитывал создать на базе медучреждения многофункциональную больницу с современным сосудистым центром.