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Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в новосибирской женской колонии

Главная Общество
Новосибирск
13:11 1 Ноября 2017
заключенные, проверка, нарушения
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Новосибирской подвела итоги проверки исправительной колонии №9, которая предназначена для отбывания наказания женщинами, впервые осужденными к лишению свободы. В сообщении ведомства говорится о большом количестве зафиксированных нарушений.

Проверка проводилась с привлечением специалистов управления Росздравнадзора по Новосибирской области, Государственной инспекции труда в Новосибирской области, ГУ МЧС по Новосибирской области, врачей-наркологов Новосибирского наркологического диспансера, а также специалистов ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН, говорится в сообщении ведомства.

В медицинской части колонии были обнаружены лекарства, хранившиеся с нарушениями температурного режима, а также с истекшим сроком годности. Заключенные, у которых диагностирован ВИЧ, не получали необходимую медицинскую помощь в полном объеме. В жилых помещениях проверяющие зафиксировали многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в некоторых отрядах колонии обнаружены продукты с истекшим сроком годности.

Автоматическая система пожарной сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не работает во многих жилых и производственных помещениях колонии, даже огнетушители оказались не во всех помещениях. Нарушены требования закона об охране труда. В колонии выдаются средства индивидуальной защиты, не прошедшие соответствующих испытаний, осужденных к работам допускают без прохождения врачебной комиссии.

В отношении начальника отдела коммунально-бытового обеспечения колонии возбуждено дело об административном правонарушении, начальнику ГУФСИН России по Новосибирской области подготовлено представление об устранении выявленных нарушений закона, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Исправительная колония №9 находится на территории Новосибирска.

Фото: сайт «Русь сидящая»

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