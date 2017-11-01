Военная прокуратура выявила завышение стоимости продукции на новосибирском оборонном предприятии

Главная военная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против бывшего начальника одного из военных представительств. При проверке исполнения законов о государственном оборонном заказе выяснилось, что он, злоупотребляя служебным положением, подписывал заключения с недостоверными сведениями о стоимости продукции новосибирского АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП).

В результате, по данным военной прокуратуры, цена государственных контрактов была завышена на 190 млн руб. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В НИИЭП утверждают, что к самому предприятию у надзорного органа нареканий на данный момент нет.

«Военная прокуратура возбудила дело против начальника военного представительства. Это другое ведомство, к нам отношение мало имеющее. К нам никаких претензий нет. На сегодняшний день претензии только к бывшему начальнику военного представительства. Для меня вообще загадка – почему они дали информацию по нашему институту и не дали информацию про самого человека. НИИЭП они ни в чем не обвиняют, но при этом прозвучал НИИЭП. А человек, которого подозревают в коррупции, его имя не озвучено. Получается нам надо оправдываться непонятно пока за что, за действия совершенно другого должностного лица, не имеющего к нам отношения», - сообщила Sibnovosti.ru пресс-секретарь НИИЭП Светлана Дроздова.

Такая ситуация наносит предприятию репутационный ущерб, отмечают в НИИЭП. Возможны ли какие-то экономические издержки, представитель института сообщить затруднилась.

АО НИИЭП является ведущим российским предприятием по созданию систем ближней локации. Входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех».