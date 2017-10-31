Российский космонавт сфотографировал Новосибирск с борта МКС

Российский космонавт Сергей Рязанский выложил на своей странице в Facebook снимок Новосибирска. Он сделан с борта Международной космической станции – с высоты около 400 км.

Фото появилось сегодня. На нем можно разглядеть основные магистрали и мосты (в том числе красную арку Бугринского моста), а также крупные микрорайоны.

«В комментариях было много просьб снять #Новосибирск. Город по праву называют некоронованной столицей Сибири. А в пригороде Новосибирска, Бердске, мы несколько раз проходили СППК (специальную парашютную подготовку космонавтов)», - написал Сергей Рязанский.

В ходе своего второго космического полета в качестве участника экспедиций МКС-52/МКС-53 Сергей Рязанский делает много фотографий и регулярно рассказывает о работе космонавтов на орбите. На землю он должен вернуться в декабре 2017 года.

Фото: страница Сергея Рязанского в Facebook