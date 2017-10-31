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Мэрия Новосибирска рассчитывает на сохранение финансирования проекта «Городские приоритеты» в 2018 году

Главная Общество
Новосибирск
14:23 31 Октября 2017
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Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел рабочее совещание, посвященное подведению промежуточных итогов реализации проекта «Городские приоритеты». Он включает в себя три основных направления: улучшение благоустройства, развитие транспорта и дорог, а также социальной инфраструктуры.

В 2017 году суммарно по всем трем направлениям было потрачено около 3 млрд руб. Только по программе «Безопасные и качественные дороги» было освоено более 1 млрд руб., а город впервые за семь лет вышел на нормативный уровень объема ремонта дорог. На завершение первого этапа реконструкции Михайловской набережной было потрачено 140 млн руб. При этом значительную часть финансирования всех проектов обеспечили бюджеты Новосибирской области и Российской Федерации. В мэрии надеются, что в 2018 году объем финансирования будет сопоставимым.

«Нам не совсем пока известны параметры бюджетов вышестоящих – в какой мере мы можем рассчитывать на их поддержку. Но мы ведем предварительно переговоры. Поэтому рассчитываем, что уровень финансирования не должен снижаться. У нас есть определенные трудности по своему бюджету, но мы тут тоже надеемся на поддержку прежде всего областного бюджета», - отметил после совещания Анатолий Локоть.

По мнению градоначальника, один из ключевых моментов в выполнении всех программ – контроль качества работ. Так, например, при благоустройстве дворов многоквартирных домов лишь несколько подрядчиков смогли избежать штрафных санкций за срыв сроков или технические недочеты.

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