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Обманутые новосибирские дольщики смогут получить бесплатные юридические консультации

Главная Общество
Новосибирск
16:06 30 Октября 2017
закон, обманутые дольщики, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Правительство Новосибирской области сегодня одобрило внесение дополнений в региональный закон «О бесплатной юридической помощи». Помимо категорий граждан, утвержденных на федеральном уровне, и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, получивших это право ранее, в перечень теперь будут входить и обманутые дольщики.

«Критерием предоставления помощи будет включение граждан в реестр (обманутых дольщиков – Sibnovosti.ru) министерства строительства. И оказывать эту помощь будут все субъекты бесплатной юридической помощи с учетом оказания консультаций в устной и письменной форме», - сообщила министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелехина.

Сейчас в реестре более тысячи человек, вложивших деньги в строительство и не получивших готовое жилье. Но в отличие от других категорий людей, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, обманутые дольщики смогут получить консультации только по вопросам, связанным с обеспечением и защитой их прав по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

 

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