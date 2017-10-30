В Новосибирской области прожиточный минимум поднимут на 187 рублей

Правительство Новосибирской области предложило поднять величину прожиточного минимума пенсионера в 2018 году до 8 725 рублей. Пожилым людям, чья пенсия меньше этого показателя, разницу компенсируют из бюджета в виде адресной социальной доплаты.

«Учитывая, что предлагаемая постановлением величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год в размере 8 725 руб. ниже величины прожиточного минимума пенсионеров в целом по Российской Федерации, предусмотренной проектом федерального закона о бюджете на 2018 год и плановые периоды, социальная доплата к пенсии в Новосибирской области будет федеральной. Средства областного бюджета не потребуются. Расходы федерального бюджета могут составить 2,2 млрд руб.», - сообщил в своем докладе министр труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Игорь Шмидт.

По сравнению с 2017 годом уровень прожиточного минимума пенсионеров увеличится на 187 руб. По прогнозам профильного регионального министерства, после этого минимальная пенсия в регионе будут составлять 70% от средней выплаты пенсионерам. Получателями доплаты станут около 98 тыс. человек (12% от общего числа пенсионеров в регионе). Средний размер выплаты составит 1 820 руб.