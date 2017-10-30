Жители новосибирского Академгородка вышли на демонстрацию против точечной застройки

Несколько десятков человек приняли участие 28 октября в демонстрации против точечной застройки бульвара Молодежи в новосибирском Академгородке. В ходе акции, согласованной властями, они прошли колонной по бульвару Молодежи, ул. Героев труда и пр. Строителей.

«Мы хотим сохранить эту улицу такой же уютной, а не чтобы тут воткнули небоскребы. Мы не выдвигаем каких-то радикальных требований, мы за комплексное и гармоничное развитие этой улицы», - объяснил Sibnovosti.ru цель акции ее организатор Олег Лякин.

Кроме того, жители домов на бульваре Молодежи выступили против планов проложить через этот микрорайон участок строящегося Восточного объезда Новосибирска.

Сейчас на улице, застроенной пяти- и двухэтажными домами, заканчивается возведение многоэтажной «свечки». Рядом планируется возведение еще одного многоэтажного трехподъездного дома для молодых ученых силами ЖСК «Протон».

«Тут и так некомфортно, а если еще понастроят, то мы тут вообще не развернемся. Ни садиков, ни школ у нас нет. Мы возили дочь пять лет в Ельцовку в садик. Просто потому, что у нас нет. Я не знаю, где они будут учиться и где они будут парковаться». – говорит местная жительница Елизавета Орленко.

Шествие завершилось митингом во дворе дома на бульваре Молодежи, 16, в котором, по оценкам организаторов, приняло участие 120 человек. В принятой резолюции содержатся требования не допустить соединения бульвара Молодежи с ул. Арбузова, прекратить точечную застройку бульвара Молодежи и всей нижней зоны Академгородка, разработать новый проект планировки Академгородка с учетом потребностей жителей, а также выделить федеральные земли на бульваре Молодежи под парки и скверы, законодательно защитить эту территорию от застройки.

