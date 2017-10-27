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Экс-спикер регионального парламента возглавил новосибирских ветеранов

Главная Общество
Новосибирск
16:57 27 Октября 2017
ветераны, выборы, председатель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новым руководителем новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов избран Виктор Леонов. Об этом говорится в сообщении сайта правительства региона о ходе и итогах конференции организации.

Конференция состоялась сегодня. В сообщении говорится, что Виктор Леонов сменил на этом посту Вячеслава Журавлева, который возглавлял ветеранскую организацию с 1996 года. Сегодня, по данным правительства области, в регионе проживает 685 тыс. ветеранов – четверть всего населения.

Виктору Леонову 65 лет. В 1996 году он был назначен вице-губернатором Новосибирской области, а после избрания депутатом регионального парламента, стал его спикером (1998-2005 годы). В 2016-2010 годы господин Леонов работал сенатором от своего региона.

Избрание Виктора Леонова – уже второй случай смены руководителя крупной региональной организации после назначения Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области 6 октября. Ранее председателем совета муниципальных образований был избран Виктор Губер.

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