Экс-спикер регионального парламента возглавил новосибирских ветеранов

Новым руководителем новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов избран Виктор Леонов. Об этом говорится в сообщении сайта правительства региона о ходе и итогах конференции организации.

Конференция состоялась сегодня. В сообщении говорится, что Виктор Леонов сменил на этом посту Вячеслава Журавлева, который возглавлял ветеранскую организацию с 1996 года. Сегодня, по данным правительства области, в регионе проживает 685 тыс. ветеранов – четверть всего населения.

Виктору Леонову 65 лет. В 1996 году он был назначен вице-губернатором Новосибирской области, а после избрания депутатом регионального парламента, стал его спикером (1998-2005 годы). В 2016-2010 годы господин Леонов работал сенатором от своего региона.

Избрание Виктора Леонова – уже второй случай смены руководителя крупной региональной организации после назначения Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области 6 октября. Ранее председателем совета муниципальных образований был избран Виктор Губер.