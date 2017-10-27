Новосибирской инновационной школой «Умка» заинтересовалась прокуратура

Материалы проверок финансовой деятельности средней общеобразовательной школы №83 Новосибирска, больше известной, как инновационная школа «Умка», преданы в прокуратуру. Она должна дать оценку деятельности бывшего директора Светланы Гольцер, сообщил сегодня начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

«Я акцентирую внимание на школе №83. Среди муниципальных бюджетных учреждений Новосибирска нет учреждения школы №83 «Умка». Есть МБУ СОШ №83», - заявил глава департамента.

Он подчеркнул, что увольнение Светланы Гольцер связано исключительно с финансовыми нарушениями, допущенными ею на посту руководителя бюджетного учреждения. Госпожа Гольцер уволилась со своего поста 23 октября.

«После изучения личных дел учеников школы №83 была прослежена связь с коммерческой структурой, название ее я озвучивать право не имею, видимо, не имеющей лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также не имеющей возможности выдавать аттестаты об образовании. Которая, скорее всего, занимается поиском детей, проживающих вне территории города Новосибирска, желающих при этом получить образование в заочной форме. Причем, стоимость обучения обозначается договорами с родителями в сумме от 20 тыс. руб. в год. И особо подчеркиваю: в то же время оплата расходов на получение заочного образования этими же детьми в школе №83 финансируется из средств бюджета в размере 18 млн руб. в год», - пояснил господин Ахметгареев.

Кроме того, по словам руководителя департамента, у школы существует более 600 тыс. руб. задолженности по налогам, хотя мэрия деньги на их выплату переводила регулярно. Еще одна претензия касается единоличного распределения директором стимулирующих надбавок педагогам. Якобы, Светлана Гольцер на это не имела права.

Негосударственная школа «Умка» была создана в 1993 году, работала по программам, основанным на идеях развивающего обучения. В 2013 году проект школы «Умка» вышел в финал конкурса «Школа Сколково», после чего мэрия Новосибирска приняла решение поддержать основные идеи проекта. Базой его реализации стала муниципальная школа №83, которую объединили со школой «Умка», а директором назначили Светлану Гольцер. В настоящее время в школе сейчас числится 1 329 учеников, из них 1 030 – на заочном обучении.

Вероятно, говоря о коммерческой структуре, Рамиль Ахметгареев имел ввиду городскую общественную организацию «Центр родительской поддержки «Умка-ХХI век». Как сообщил Sibnovosti.ru отец одной из учениц школы №83 юрист Кирилл Тимонов, эта структура создана родителями учеников для обеспечения дополнительных занятий, выходящих за рамки общеобразовательных стандартов, и работает в рамках правового поля. Что касается единоличных решений директора по распределению стимулирующих добавок, то здесь, по словам юриста, вступают в противоречие два законодательных акта. Норма федерального законодательства позволяет директору школы заключать «эффективные контракты» с педагогами и самостоятельно принимать решение о размере их денежного вознаграждения. Департамент образования же руководствуется местными нормативными актами 2007 года, согласно которым решение о выплатах должна принимать специально созданная комиссия.

«Развитие ситуации показывает, что чисто административный подход к решению управленческих проблем инновационной школы порождает конфликт и противостояние, не идущее на пользу ни самой школе, ни муниципальной (да и региональной) системе образования. Здесь имеет место явное объективное противоречие между публичными признаниями достижений школы и непрозрачными основаниями, лежащими в основе смены руководства», - прокомментировал скандал изданию «Вести образования» Дмитрий Метелкин, в 2010-2015 годы занимавший пост заместителя министра образования Новосибирской области.

Родители школьников опубликовали в интернете петицию с требованием восстановить директора в должности. Ее уже подписало более 3,1 тыс. человек.

«Вопрос о возврате Гольцер на должность директора на рассматривается», - заявил сегодня Рамиль Ахметгареев.

В то же время, в городском департаменте образования подчеркивают, что о реорганизации школы или изменении учебного плана речь не идет.