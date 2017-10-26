Министр экономразвития Новосибирской области подвела итоги экспертного обсуждения «мусорной концессии»

Власти Новосибирской области больше не будут собирать экспертов для обсуждения «мусорной концессии». Об этом Sibnovosti.ru рассказала министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова после заседания экспертной подгруппы по обсуждению финансово-экономических аспектов обращения с отходами.

По словам министра, обсуждение проблемы утилизации мусора нужно продолжать, но в другом формате. При этом Ольга Молчанова считает, что заседания рабочей группы и экспертных подгрупп помогли ответить на многие вопросы по «мусорной концессии» и принесли практическую пользу.

«У нас появились два инициатора проекта. Один из них – просто инвестиционная идея, второй – полноценный проект. Но с ним нужно работать. По общим цифрам он не лучше, чем тот проект, из-за которого начался весь этот сыр-бор, и про который говорили, что он очень дорогой», - отметила глава регионального министерства экономического развития.

При этом Ольга Молчанова отметила, что вряд ли удастся избежать повышения тарифов при реализации любого проекта по обращению с отходами.