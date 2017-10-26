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Министр экономразвития Новосибирской области подвела итоги экспертного обсуждения «мусорной концессии»

Главная Общество
Новосибирск
18:58 26 Октября 2017
мусор, обсуждеие, министр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирской области больше не будут собирать экспертов для обсуждения «мусорной концессии». Об этом Sibnovosti.ru рассказала министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова после заседания экспертной подгруппы по обсуждению финансово-экономических аспектов обращения с отходами.

По словам министра, обсуждение проблемы утилизации мусора нужно продолжать, но в другом формате. При этом Ольга Молчанова считает, что заседания рабочей группы и экспертных подгрупп помогли ответить на многие вопросы по «мусорной концессии» и принесли практическую пользу.

«У нас появились два инициатора проекта. Один из них – просто инвестиционная идея, второй – полноценный проект. Но с ним нужно работать. По общим цифрам он не лучше, чем тот проект, из-за которого начался весь этот сыр-бор, и про который говорили, что он очень дорогой», - отметила глава регионального министерства экономического развития.

При этом Ольга Молчанова отметила, что вряд ли удастся избежать повышения тарифов при реализации любого проекта по обращению с отходами.

«Нужно действительно посмотреть, как максимально извлечь пользу из тех отходов, которые образуются во все большем объеме. И, если можно делать компост, то это тоже нужно делать. Не только стекло и пластик извлекать, но и из органики делать компост. И тогда извлечение и получение вторичных ресурсов может сделать платеж для населения меньше. Но оно явно не оставит его на том уровне, который есть сейчас», - считает Ольга Молчанова.

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