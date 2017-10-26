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Новосибирское руководство прошлось по Михайловской набережной

Главная Общество
Новосибирск
18:29 26 Октября 2017
мэр, благоустройство, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и спикер горсовета Дмитрий Асанцев в сопровождении чиновников, строителей и журналистов совершили прогулку по реконструированной Михайловской набережной. Мероприятие официально было названо «техническая приемка». Федеральная комиссия будет принимать объект позже.

Новосибирское руководство прошлось по Михайловской набережной

Анатолий Локоть рассказал господину Травникову, что набережную не ремонтировали ни разу с момента ее постройки в 60-х годах прошлого века. Над эскизным проектом начали работать еще в 2015 году, и, по словам градоначальника, во многом именно ранние собственные наработки позволили получить финансирование в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Почему же работы начали так поздно, только 1 августа?», - прервал мэра глава региона.

Новосибирское руководство прошлось по Михайловской набережной

Господин Локоть рассказал, что плитку, которая должна была быть использована в проекте, в России выпускают только в Москве и Красноярске. Оказалось, что в нужных объемах за приемлемую цену получить ее очень сложно.

«Мы предложили плитку других размеров, другой геометрии. Но авторы настояли на том, чтобы все-таки вот эту плитку», - сказал мэр, добавив, что в итоге производство нужных стройматериалов удалось наладить в Бердске.

На плитку глава региона обратил особое внимание. Несколько раз в процессе прогулки он останавливался и пробовал покрытие ногой на прочность.

«Весной непременно даст усадку», - сделал вывод Андрей Травников и попросил, как только сойдет снег, восстановить пешеходную зону.

Новосибирское руководство прошлось по Михайловской набережной

Сотрудник Музея Новосибирска краевед Константин Голодяев рассказал врио губернатора об истории набережной. Похоже, он удивил не только его, но и многих коренных новосибирцев сообщением, что «в истории новосибирского хоккея это самое главное место». В сезоне 1948-49 годов здесь была построена коробка с трибунами на 2 тыс. зрителей, и дебютировавшее в чемпионате РСФСР новосибирское «Динамо» триумфально завоевало на этом временном стадионе первое место.

«Музей проработал аудиомаршрут специальный по набережной. Человек берет наушники, берет карту, подходит к контрольным точкам, подключается и слушает историю не только набережной, но и всего города». – завершил свой рассказ Константин Голодяев.

Андрей Травников прогулкой остался доволен: «Думаю, что мы найдем возможность продолжить реализацию проекта и в следующем году. Проектная документация уже разработана на несколько этапов на общую сумму почти 290 млн руб.».

По словам Анатолия Локтя, запланированы работы на втором ярусе, которые включают в себя озеленение, смену покрытия и обустройство велодорожки (ее, возможно, сомкнут с той, что проложили на первом этапе).

Новосибирское руководство прошлось по Михайловской набережной

Врио губернатора, в свою очередь, пообещал содействие в решении вопроса с ремонтом подпорной стенки, которая не входит в зону ответственности муниципалитета.

Он призвал присоединиться к работам по благоустройству всех горожан: «Хотелось бы весной провести здесь субботник, навести порядок, хотелось, чтобы каждый поучаствовал в высадке кустов и деревьев. Чтобы не только подрядчики, но и каждый житель города оставил здесь кусочек души».

Новосибирское руководство прошлось по Михайловской набережной

 

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