Новосибирское руководство прошлось по Михайловской набережной

Сегодня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и спикер горсовета Дмитрий Асанцев в сопровождении чиновников, строителей и журналистов совершили прогулку по реконструированной Михайловской набережной. Мероприятие официально было названо «техническая приемка». Федеральная комиссия будет принимать объект позже.

Анатолий Локоть рассказал господину Травникову, что набережную не ремонтировали ни разу с момента ее постройки в 60-х годах прошлого века. Над эскизным проектом начали работать еще в 2015 году, и, по словам градоначальника, во многом именно ранние собственные наработки позволили получить финансирование в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Почему же работы начали так поздно, только 1 августа?», - прервал мэра глава региона.

Господин Локоть рассказал, что плитку, которая должна была быть использована в проекте, в России выпускают только в Москве и Красноярске. Оказалось, что в нужных объемах за приемлемую цену получить ее очень сложно.

«Мы предложили плитку других размеров, другой геометрии. Но авторы настояли на том, чтобы все-таки вот эту плитку», - сказал мэр, добавив, что в итоге производство нужных стройматериалов удалось наладить в Бердске.

На плитку глава региона обратил особое внимание. Несколько раз в процессе прогулки он останавливался и пробовал покрытие ногой на прочность.

«Весной непременно даст усадку», - сделал вывод Андрей Травников и попросил, как только сойдет снег, восстановить пешеходную зону.

Сотрудник Музея Новосибирска краевед Константин Голодяев рассказал врио губернатора об истории набережной. Похоже, он удивил не только его, но и многих коренных новосибирцев сообщением, что «в истории новосибирского хоккея это самое главное место». В сезоне 1948-49 годов здесь была построена коробка с трибунами на 2 тыс. зрителей, и дебютировавшее в чемпионате РСФСР новосибирское «Динамо» триумфально завоевало на этом временном стадионе первое место.

«Музей проработал аудиомаршрут специальный по набережной. Человек берет наушники, берет карту, подходит к контрольным точкам, подключается и слушает историю не только набережной, но и всего города». – завершил свой рассказ Константин Голодяев.

Андрей Травников прогулкой остался доволен: «Думаю, что мы найдем возможность продолжить реализацию проекта и в следующем году. Проектная документация уже разработана на несколько этапов на общую сумму почти 290 млн руб.».

По словам Анатолия Локтя, запланированы работы на втором ярусе, которые включают в себя озеленение, смену покрытия и обустройство велодорожки (ее, возможно, сомкнут с той, что проложили на первом этапе).

Врио губернатора, в свою очередь, пообещал содействие в решении вопроса с ремонтом подпорной стенки, которая не входит в зону ответственности муниципалитета.