Жители Нижней Ельцовки протестуют против вырубки соснового лета

Около двух десятков жителей микрорайона Нижняя Ельцовка вышли на санкционированный пикет в Первомайском сквере Новосибирска. Они потребовали остановить вырубку значительной части соснового леса, расположенного между Нижней Ельцовкой и микрорайоном Щ.

«Участок размером 6,8 га отведен под жилую застройку. Сейчас там начались подготовительные работы, помечены краской деревья под снос, мы видели номера, доходящие до 900», - сообщила Sibnovosti.ru одна из координаторов общественного движения «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» Ольга Мусвик.

Участок, включает в себя территорию бывшего ведомственного пионерского лагеря СО РАМН (около 3 га) и 3,8 га прилегающего к нему соснового бора. В 2004 году на территории лагеря произошел пожар, и он был заброшен. В том же году мэрия Новосибирска в процессе лесоустройства не включила эту территорию в состав городских лесов. Участок был продан в частные руки, переведен в зону сельхозназначения СХ-1, потом – в зону многоэтажной жилой застройки Ж-1.

Активисты считают, что это было сделано с нарушением закона.

«По идее, этот лагерь вместе с лесом вокруг него должен был быть отведен к Академическому лесничеству и защищен статусом городского леса от застройки и прочих посягательств. Но это не произошло», – говорит Ольга Мусвик.

По словам общественников, на личном приеме начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк сообщил, что разрешения на земляные работы и снос деревьев на территории лагеря не выдавались.

Протестующие направили обращения на имя врио губернатора Новосибирской области, мэра Новосибирска и главы администрации Советского района с просьбой прекратить строительные работы и содействовать в переводе земель обратно в зону Р-1.