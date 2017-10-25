Новосибирский депутат предложил не спешить с устранением замечаний «гастролеров»

Депутат новосибирского горсовета от КПРФ Валерий Науменко считает, что власти Новосибирска слишком часто воспринимают как руководство к немедленному действию критику со стороны федеральных чиновников и «новых руководителей», слабо знакомых с ситуацией в городе. Свое мнение он высказал сегодня на сессии новосибирского горсовета.

«Недавно было выступление, что у нас в городе с торговлей что-то не так. И начинают что-то лихорадочно переделывать. Может быть, к тем людям, которые достаточно недавно в городе или бывают у нас проездом, не так ревностно относиться? И к их ЦУ? Я просто знаю, что чиновники многие в ступор впадают при проявлении каких-то знаков неудовольствия со стороны наших гостей, гастролеров, которые приезжают буквально на несколько часов, дают оценку тому, что в городе происходит, и уезжают», - заявил Валерий Науменко.

По мнению депутата, в каждом регионе есть свои особенности, которые сразу могут быть не понятны приезжим.

После сессии в ходе прямого эфира в социальной сети Facebook он развил свою мысль: «Вот, недавно было сообщение, что областной руководитель посмотрел: вот, у вас уличной торговли много слишком. Но уличная торговля дает услуги горожанам, дает деньги в бюджет. Давайте, уберем торговлю. Но услуги горожанам пусть тогда область предоставит и деньги в бюджет нам предоставит. Мне кажется, с этой точки зрения надо подавать какие-то идеи», - предложил депутат.

Спикер горсовета единоросс Дмитрий Асанцев в ходе сессии предложил Валерию Науменко оформить свои соображения письменно и направить непосредственно тем, кому это выступление адресовано. При этом он подчеркнул, что не понимает, кого именно касается высказывание депутата.

Напомним, что накануне врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на своей первой большой пресс-конференции в Новосибирске сделал несколько критических замечаний, касающихся городского хозяйства. Среди прочего, ему не понравился большой объем «зачастую не совсем санкционированной торговли».