На новосибирских элеваторах свободна почти половина площадей

На элеваторах и хлебоприемных предприятиях Новосибирской области для приемки зерна урожая 2017 года свободно 44,6% общей мощности по единовременному хранению. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин в ходе селекторного совещания с представителями Минсельхоза РФ.

По данным министра Пронькина, в среднем за день в октябре 2017 года отгружается 9,5 вагона зерна. Уборка зерновых культур в области завершена на 99,7%, намолочено 3,04 млн т зерна при урожайности 19 ц/га, сообщает сайт министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что на сибирских элеваторах скопилось много зерна интервенционного фонда, помещенного на хранение в предыдущие годы. Из-за нехватки свободных площадей могли возникнуть трудности с размещением нового урожая. Глава «Объединенной зерновой корпорации» Дмитрий Юрьев около месяца назад заявлял, что государство готово вывести из хранилищ Сибири и Центральной России 500 тыс. т зерна.