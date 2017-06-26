Новосибирский «Завод «Экран» сосредоточится на управлении индустриальным парком

Ключевым направлением в работе новосибирского АО «Завод «Экран» в 2017 году является формирование пула резидентов индустриального парка «Экран» и оказание им услуг. Об этом говорится в годовом отчете компании.

Решение об изменении приоритетной деятельности АО «Завод «Экран» его совет директоров принял в ноябре 2016 года. Согласно этому решению, производственная деятельность компании прекращена, а на базе его имущественного комплекса и промышленной площадки создан индустриальный парк.

«Несмотря на ухудшение инвестиционного климата в России, общую тенденцию развития отрасли индустриальных парков в перспективе АО «Завод «Экран» оценивает, как достаточно оптимистичную. Это, в том числе, связано с последовательным развитием Ассоциации индустриальных парков России как инструмента саморегулирования ее участников и лоббирования их интересов», – говорится в годовом отчете.

Ранее АО «Завод «Экран» (входит в «РАТМ Холдинг») занималось выпуском стеклотары. В 2016 году предприятие реализовало 419,56 млн бутылок – на 25% больше, чем в 2015-м.

По данным сайта индустриального парка «Экран», его площадь превышает 23 га. Стекольное производство теперь сосредоточено в ООО «Сибирское стекло» и ООО «Новое стекло».

Фото: novosibirskair.ru