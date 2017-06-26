26 июня
Новосибирск
погода +25 °C
курсы валют
59.66
 
€ 66.68
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирский «Завод «Экран» сосредоточится на управлении индустриальным парком

Главная Общество
Новосибирск
16:22 26 Июня 2017
общество, завод, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ключевым направлением в работе новосибирского АО «Завод «Экран» в 2017 году является формирование пула резидентов индустриального парка «Экран» и оказание им услуг. Об этом говорится в годовом отчете компании.

Решение об изменении приоритетной деятельности АО «Завод «Экран» его совет директоров принял в ноябре 2016 года. Согласно этому решению, производственная деятельность компании прекращена, а на базе его имущественного комплекса и промышленной площадки создан индустриальный парк. 

«Несмотря на ухудшение инвестиционного климата в России, общую тенденцию развития отрасли индустриальных парков в перспективе АО «Завод «Экран» оценивает, как достаточно оптимистичную. Это, в том числе, связано с последовательным развитием Ассоциации индустриальных парков России как инструмента саморегулирования ее участников и лоббирования их интересов», – говорится в годовом отчете.

Ранее АО «Завод «Экран» (входит в «РАТМ Холдинг») занималось выпуском стеклотары. В 2016 году предприятие реализовало 419,56 млн бутылок – на 25% больше, чем в 2015-м. 

По данным сайта индустриального парка «Экран», его площадь превышает 23 га. Стекольное производство теперь сосредоточено в ООО «Сибирское стекло» и ООО «Новое стекло».

Фото: novosibirskair.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Ростехнадзор приостановил строительство вблизи гидроэлектростанции в Новосибирске

Ростехнадзор приостановил строительство вблизи гидроэлектростанции в Новосибирске

26 Июня 2017 г.
В случае возникновения нештатных ситуаций зона застройки будет затоплена
Новости Новосибирска: Дорожники открыли новый участок западного въезда в Новосибирск

Дорожники открыли новый участок западного въезда в Новосибирск

26 Июня 2017 г.
На всем протяжении участка трассы уложено долговечное покрытие
Новости Новосибирска: В аэропорту «Толмачево» из-за тумана задержали несколько рейсов

В аэропорту «Толмачево» из-за тумана задержали несколько рейсов

23 Июня 2017 г.
Минимальная видимость составляет 150 метров
Новости Новосибирска: Более 600 тонн ягод и фруктов не пустил в Новосибирскую область Россельхознадзор

Более 600 тонн ягод и фруктов не пустил в Новосибирскую область Россельхознадзор

21 Июня 2017 г.
Вся партия была возвращена отправителям
Новости Новосибирска: Новосибирск оказался на 3 месте в России по количеству православных

Новосибирск оказался на 3 месте в России по количеству православных

21 Июня 2017 г.
Кроме того, Новосибирск вошел в топ-5 городов по количеству атеистов
Новости Новосибирска: Владельцы «Толмачево» хотят отремонтировать аэропорт в Бийске за 250 млн рублей

Владельцы «Толмачево» хотят отремонтировать аэропорт в Бийске за 250 млн рублей

20 Июня 2017 г.
Аэропорт не принимает рейсы с 2009 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Завод «Бетолекс» оценили в 1,8 млрд рублей

Завод «Бетолекс» оценили в 1,8 млрд рублей

21 Июня 2017 г.
Завод автоклавного газобетона «Бетолекс» в Новосибирской области оценен в 1,799 млрд рублей
Новости Новосибирска: В Новосибирске женщину насмерть придавило деревом

В Новосибирске женщину насмерть придавило деревом

23 Июня 2017 г.
По данному факту следователи начали проверку
Новости Новосибирска: Гендиректор БЭМЗа покинул пост после 30 лет работы

Гендиректор БЭМЗа покинул пост после 30 лет работы

23 Июня 2017 г.
Его сменил Сергей Епифанцев, подписавший трудовой договор сроком на два года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.