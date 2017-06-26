26 июня
Новосибирск
погода +25 °C
курсы валют
59.66
 
€ 66.68
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Ростехнадзор приостановил строительство вблизи гидроэлектростанции в Новосибирске

Главная Общество
Новосибирск
11:51 26 Июня 2017
общество, происшествия, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Суд в Новосибирске приостановил на 90 суток строительство жилого комплекса, которое велось в непосредственной близости от правобережной земляной водозащитной дамбы Новосибирской ГЭС. Об этом сообщается на сайте Субирского управления Ростехнадзора.

При проверке ООО «Байр-Строй» было установлено, что строительство  ведется в границах охранной зоны Новосибирского гидроузла.

«При этом в зоне застройки находится часть дренажной системы правобережной земляной водозащитной дамбы — смотровой колодец дренажного коллектора, проходящего вдоль южной границы застройки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что доступ к смотровому колодцу, а также участку дренажного коллектора правобережной земляной водозащитной дамбы заблокирован забором, огораживающим по периметру всю территорию строительной площадки, что исключает возможность проведения профилактических и ремонтных работ, как на низовом откосе дамбы, так и коллекторе.

«Создание котлованов для фундаментных оснований строящихся зданий может нарушить уровневый режим грунтовых вод и привести к увеличению скоростей фильтрации в отдельно взятой зоне правобережной земляной водозащитной дамбы и образованию прорана в ее теле, что представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей», — отмечает надзорное ведомство.

В случае возникновения нештатных ситуаций зона застройки будет затоплена.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Дорожники открыли новый участок западного въезда в Новосибирск

Дорожники открыли новый участок западного въезда в Новосибирск

26 Июня 2017 г.
На всем протяжении участка трассы уложено долговечное покрытие
Новости Новосибирска: В аэропорту «Толмачево» из-за тумана задержали несколько рейсов

В аэропорту «Толмачево» из-за тумана задержали несколько рейсов

23 Июня 2017 г.
Минимальная видимость составляет 150 метров
Новости Новосибирска: Более 600 тонн ягод и фруктов не пустил в Новосибирскую область Россельхознадзор

Более 600 тонн ягод и фруктов не пустил в Новосибирскую область Россельхознадзор

21 Июня 2017 г.
Вся партия была возвращена отправителям
Новости Новосибирска: Новосибирск оказался на 3 месте в России по количеству православных

Новосибирск оказался на 3 месте в России по количеству православных

21 Июня 2017 г.
Кроме того, Новосибирск вошел в топ-5 городов по количеству атеистов
Новости Новосибирска: Владельцы «Толмачево» хотят отремонтировать аэропорт в Бийске за 250 млн рублей

Владельцы «Толмачево» хотят отремонтировать аэропорт в Бийске за 250 млн рублей

20 Июня 2017 г.
Аэропорт не принимает рейсы с 2009 года
Новости Новосибирска: В Новосибирске в День города выставят бочки с водой и перекроют центр

В Новосибирске в День города выставят бочки с водой и перекроют центр

20 Июня 2017 г.
Празднования 124-летие Новосибирска состоятся 24 и 25 июня
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске женщину насмерть придавило деревом

В Новосибирске женщину насмерть придавило деревом

23 Июня 2017 г.
По данному факту следователи начали проверку
Новости Новосибирска: Завод «Бетолекс» оценили в 1,8 млрд рублей

Завод «Бетолекс» оценили в 1,8 млрд рублей

21 Июня 2017 г.
Завод автоклавного газобетона «Бетолекс» в Новосибирской области оценен в 1,799 млрд рублей
Новости Новосибирска: Гендиректор БЭМЗа покинул пост после 30 лет работы

Гендиректор БЭМЗа покинул пост после 30 лет работы

23 Июня 2017 г.
Его сменил Сергей Епифанцев, подписавший трудовой договор сроком на два года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.