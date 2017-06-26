Ростехнадзор приостановил строительство вблизи гидроэлектростанции в Новосибирске

Суд в Новосибирске приостановил на 90 суток строительство жилого комплекса, которое велось в непосредственной близости от правобережной земляной водозащитной дамбы Новосибирской ГЭС. Об этом сообщается на сайте Субирского управления Ростехнадзора.

При проверке ООО «Байр-Строй» было установлено, что строительство ведется в границах охранной зоны Новосибирского гидроузла.

«При этом в зоне застройки находится часть дренажной системы правобережной земляной водозащитной дамбы — смотровой колодец дренажного коллектора, проходящего вдоль южной границы застройки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что доступ к смотровому колодцу, а также участку дренажного коллектора правобережной земляной водозащитной дамбы заблокирован забором, огораживающим по периметру всю территорию строительной площадки, что исключает возможность проведения профилактических и ремонтных работ, как на низовом откосе дамбы, так и коллекторе.

«Создание котлованов для фундаментных оснований строящихся зданий может нарушить уровневый режим грунтовых вод и привести к увеличению скоростей фильтрации в отдельно взятой зоне правобережной земляной водозащитной дамбы и образованию прорана в ее теле, что представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей», — отмечает надзорное ведомство.

В случае возникновения нештатных ситуаций зона застройки будет затоплена.