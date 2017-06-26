Дорожники открыли новый участок западного въезда в Новосибирск

В Новосибирской области открылось движение по новому четырехполосному участку трассы Р254 «Иртыш».

«На всем протяжении нового 6-километрового участка трассы уложено долговечное покрытие из цементобетона, срок службы которого составит 50 лет без необходимости капремонта. Для безопасного движения на построенной дороге организована транспортная развязка с надземным путепроводом, а также установлено специальное барьерное ограждение для разделения встречных потоков», — сообщает пресс-служба Росавтодора.

Новая дорога на въезде в Новосибирск, а также в направлении аэропорта Толмачево — высшей технической категории.

Во время строительства дороги новосибирские дорожники использовали собственную автоматизированную систему управления дорожными работами. Она позволяет автоматически учитывать производительность техники и использование стройматериалов, а также в беспилотном режиме управлять плитой асфальтоукладчика, что исключает человеческий фактор и возможные дефекты.

Летом активный ремонт дорог проводят не только на трассах, но и в городе. В этом году новосибирские власти получили 1 млрд рублей из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги»: в городе меняют асфальт и ремонтируют тротуары, а также наносят новую разметку термопластиком.

Фото предоставлено пресс-службой Росавтодора