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В аэропорту «Толмачево» из-за тумана задержали несколько рейсов

Главная Общество
Новосибирск
12:14 23 Июня 2017
общество, аэропорт, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из-за густого тумана, образовавшегося на территории новосибирского аэропорта «Толмачево», 23 июня задержали несколько рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Так, Рейс У6 100 Москва - Новосибирск отправлен на запасной аэродром в Кемерово, рейсы S7 177 из Москвы, RL 8066 из Антальи, S7 864 из Пекина и S7 3338 из Санкт-Петербурга  в Барнаул. 

В 6:40 по местному времени видимость на территории воздушной гавани составляла 150 метров. 

«Были задержаны рейсы У6 99 Новосибирск - Москва, S7 178 Новосибирск - Москва, S7 174 Новосибирск - Москва, S7 857 в Прагу и RL 8065 Новосибирск - Анталья», — говорится в сообщении. 

Отметим, что вылет самолетов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов. 

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