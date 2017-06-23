В аэропорту «Толмачево» из-за тумана задержали несколько рейсов

Из-за густого тумана, образовавшегося на территории новосибирского аэропорта «Толмачево», 23 июня задержали несколько рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Так, Рейс У6 100 Москва - Новосибирск отправлен на запасной аэродром в Кемерово, рейсы S7 177 из Москвы, RL 8066 из Антальи, S7 864 из Пекина и S7 3338 из Санкт-Петербурга — в Барнаул.

В 6:40 по местному времени видимость на территории воздушной гавани составляла 150 метров.

«Были задержаны рейсы У6 99 Новосибирск - Москва, S7 178 Новосибирск - Москва, S7 174 Новосибирск - Москва, S7 857 в Прагу и RL 8065 Новосибирск - Анталья», — говорится в сообщении.

Отметим, что вылет самолетов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов.