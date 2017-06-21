Новосибирск оказался на 3 месте в России по количеству православных

Согласно данным федерального социологического опроса, 49% жителей Новосибирска — православные. Об этом сообщает пресс-служба маркетингового агентства «Zoom Market».

Данные федерального соцопроса позволили составить рейтинг религиозных принадлежностей жителей России за 2017 год. Новосибирск вошёл в тройку лидеров по количеству сторонников православия.

Отметим, что наибольшее количество православных россиян проживают в Самаре (57 %), второе место разделили Нижний Новгород и Пермь (53 %), на третьем месте расположился Новосибирск (49 %), на четвертом — Красноярск (43%) и на пятом — Воронеж (41%).

Кроме того, Новосибирск вошел в топ-5 городов, где сосредоточено большое количество атеистов. Их уровень здесь составил 18%.

В социологическом опросе приняли участие 8 800 респондентов в возрасте от 19 до 67 лет из 11 крупных городов России.