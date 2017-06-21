22 июня
Новосибирск
погода +18 °C
курсы валют
60.0
 
€ 66.8
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирск оказался на 3 месте в России по количеству православных

Главная Общество
Новосибирск
10:34 21 Июня 2017
православие, религия, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Согласно данным федерального социологического опроса, 49% жителей Новосибирска — православные. Об этом сообщает пресс-служба маркетингового агентства «Zoom Market».

Данные федерального соцопроса позволили составить рейтинг религиозных принадлежностей жителей России за 2017 год. Новосибирск вошёл в тройку лидеров по количеству сторонников православия.

Отметим, что наибольшее количество православных россиян проживают в Самаре (57 %), второе место разделили Нижний Новгород и Пермь (53 %), на третьем месте расположился Новосибирск (49 %), на четвертом — Красноярск (43%) и на пятом — Воронеж (41%).

Кроме того, Новосибирск вошел в топ-5 городов, где сосредоточено большое количество атеистов. Их уровень здесь составил 18%.

В социологическом опросе приняли участие 8 800 респондентов в возрасте от 19 до 67 лет из 11 крупных городов России.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Более 600 тонн ягод и фруктов не пустил в Новосибирскую область Россельхознадзор

Более 600 тонн ягод и фруктов не пустил в Новосибирскую область Россельхознадзор

21 Июня 2017 г.
Вся партия была возвращена отправителям
Новости Новосибирска: Владельцы «Толмачево» хотят отремонтировать аэропорт в Бийске за 250 млн рублей

Владельцы «Толмачево» хотят отремонтировать аэропорт в Бийске за 250 млн рублей

20 Июня 2017 г.
Аэропорт не принимает рейсы с 2009 года
Новости Новосибирска: В Новосибирске в День города выставят бочки с водой и перекроют центр

В Новосибирске в День города выставят бочки с водой и перекроют центр

20 Июня 2017 г.
Празднования 124-летие Новосибирска состоятся 24 и 25 июня
Новости Новосибирска: Непроданное мороженое отправят из холодной Москвы в жаркую Сибирь

Непроданное мороженое отправят из холодной Москвы в жаркую Сибирь

20 Июня 2017 г.
В Москве в этом году нет спроса на мороженое
Новости Новосибирска: Владимир Путин уволил Западно-Сибирского прокурора на транспорте

Владимир Путин уволил Западно-Сибирского прокурора на транспорте

19 Июня 2017 г.
Сергей Феоктистов работал в органах прокуратуры с 1992 года
Новости Новосибирска: Суд отказался восстанавливать в должности экс-начальника Новосибирского метро

Суд отказался восстанавливать в должности экс-начальника Новосибирского метро

16 Июня 2017 г.
Андрея Ксензова уволили в начале марта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В план реализации Стратегии научно-технологического развития России войдут не менее 40 мероприятий

В план реализации Стратегии научно-технологического развития России войдут не менее 40 мероприятий

20 Июня 2017 г.
План реализации Стратегии в настоящее время находится на утверждении в правительстве РФ
Новости Новосибирска: Последний актив Кехмана ушел с молотка

Последний актив Кехмана ушел с молотка

19 Июня 2017 г.
Имущество директора Новосибирского театра оперы и балета полностью распродано
Новости Новосибирска: В Новосибирске электрик упал в емкость с полистиролом и задохнулся

В Новосибирске электрик упал в емкость с полистиролом и задохнулся

19 Июня 2017 г.
Мужчина оступился и упал в емкость глубиной 7 метров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.