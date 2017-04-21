Штурмовик Ил-10 отреставрировали новосибирские студенты

Студенты новосибирского технического колледжа имени А.И. Покрышкина собрали из частей самолет-штурмовик 1940-х годов Ил-10.

«В прошлом году с 1 сентября приступили к реставрации этого самолета вплотную. Он был в разобранном виде: фюзеляж отдельно, одного крыла, носовой части не было. Поэтому обшивку, крыло, носовую часть и шасси пришлось изготавливать заново муляжным способом», — рассказали в колледже им. А.И. Покрышкина.

Самолет реставрировали около 20 учащихся колледжа, работы проводили в ресурсном центре «Машиностроитель». Поврежденные элементы обшивки крыла, которые невозможно было восстановить, студенты сделали заново. Параллельно изготавливали чертежи и шаблоны для постройки нового крыла.

Также реставраторы воссоздали облик моторного отсека, кабины пилота, винт, восстановили приборную панель и элементы электропроводки самолета. На прошлой неделе реставраторы выкатили Ил-10 на площадку у колледжа и начали присоединять к нему крылья.

Сейчас самолет готов, он стоит в парке-музее под открытым небом «Патриот», который устроили на площадке перед колледжем на ул. Станционная в Ленинском районе Новосибирска.