21 апреля
Новосибирск
погода 0 °C
курсы валют
56.42
 
€ 60.61
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Штурмовик Ил-10 отреставрировали новосибирские студенты

Главная Общество
Новосибирск
07:53 21 Апреля 2017
общество, происшествия, самолет
Источник: Новости здесь
версия для печати Ico_print

Студенты новосибирского технического колледжа имени А.И. Покрышкина собрали из частей самолет-штурмовик 1940-х годов Ил-10.

«В прошлом году с 1 сентября приступили к реставрации этого самолета вплотную. Он был в разобранном виде: фюзеляж отдельно, одного крыла, носовой части не было. Поэтому обшивку, крыло, носовую часть и шасси пришлось изготавливать заново муляжным способом», — рассказали в колледже им. А.И. Покрышкина.

Самолет реставрировали около 20 учащихся колледжа, работы проводили в ресурсном центре «Машиностроитель». Поврежденные элементы обшивки крыла, которые невозможно было восстановить, студенты сделали заново. Параллельно изготавливали чертежи и шаблоны для постройки нового крыла.

Также реставраторы воссоздали облик моторного отсека, кабины пилота, винт, восстановили приборную панель и элементы электропроводки самолета. На прошлой неделе реставраторы выкатили Ил-10 на площадку у колледжа и начали присоединять к нему крылья.

Сейчас самолет готов, он стоит в парке-музее под открытым небом «Патриот», который устроили на площадке перед колледжем на ул. Станционная в Ленинском районе Новосибирска.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В правительстве Новосибирской области назвали размер новых тарифов ЖКХ

В правительстве Новосибирской области назвали размер новых тарифов ЖКХ

20 Апреля 2017 г.
Губернатор подписал новый документ после семи крупных митингов протеста
Новости здесь

Новосибирские парапланеристы выступают против «закрытия неба»

20 Апреля 2017 г.
В 2010 году Россия привела свое воздушное законодательство в соответствие с требованиями международных организаций
Новости здесь

21-летнего парикмахера в Новосибирске отправили под суд за хранение гексогена

20 Апреля 2017 г.
Евгений Ряполов подтверждает — раньше имел связи с радикальными молодежными группировками
Новости Новосибирска: Владимир Городецкий объявил об отмене повышения тарифов

Владимир Городецкий объявил об отмене повышения тарифов

19 Апреля 2017 г.
Власти продолжат изучать вопрос эффективности систем ЖКХ

Волна акций протеста водителей-дальнобойщиков прокатилась по России

18 Апреля 2017 г.
Система «Платон» была введена 1,5 года назад
Новости Новосибирска: Мэрия решила узнать мнение новосибирцев о проекте благоустройства Михайловской набережной

Мэрия решила узнать мнение новосибирцев о проекте благоустройства Михайловской набережной

17 Апреля 2017 г.
Ознакомиться с документом можно в течение 30 дней
Новости компаний
18/04
Заправься топливом G-Drive – и выиграй поездку в Ле-Ман!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Оглашен приговор экс-главе новосибирского ЦУГАЭТ Араму Суваряну

Оглашен приговор экс-главе новосибирского ЦУГАЭТ Араму Суваряну

19 Апреля 2017 г.
Ранее гособвинение просило назначить Суваряну 8,5 лет колонии
Новости Новосибирска: Сибирский полпред Меняйло заработал на 2 млн больше, чем в 2015 году

Сибирский полпред Меняйло заработал на 2 млн больше, чем в 2015 году

17 Апреля 2017 г.
У Меняйло в собственности нет недвижимости
Новости Новосибирска: «Сбербанку» разрешили выкупить 51% акций «Сибмоста»

«Сбербанку» разрешили выкупить 51% акций «Сибмоста»

18 Апреля 2017 г.
Новосибирская компания «Сибмост» — одно из крупнейших мостостроительных предприятий страны
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.