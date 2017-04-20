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В правительстве Новосибирской области назвали размер новых тарифов ЖКХ

Главная Общество
Новосибирск
13:41 20 Апреля 2017
общество, тарифы, жкх
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новосибирское правительство опубликовало постановление губернатора Владимира Городецкого о снижении предельных тарифов ЖКХ. В областном центре вода и тепло подорожают на 4% с 1 июля 2017 года. Губернатор подписал новый документ после семи крупных митингов протеста.

Существенно снизятся тарифы для всех райцентров области, где прежняя индексация достигала 15%. Теперь она составит те же 4%. Напомним, что максимальное повышение стоимости услуг планировалось в Болотном (водоснабжение на 55%) и Табулгинском сельсовете Чистоозерного района (31,1% на тепло).

Ранее депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований. Необходимость повышения была обоснована износом оборудования и коммунальных сетей.

Решение вызвало широкий общественный резонанс. Власти Новосибирской области приняли решение частично компенсировать жителям региона рост тарифов. Тем не менее инициативная группа жителей области регулярно проводила митинги против повышения тарифов. В итоге накануне глава региона Владимир Городецкий заявил, что решение отменено, и рост тарифов ограничится рекомендуемыми федерацией 4%.

Городецкий пояснил отмену резкого повышения существенной дополнительной денежной нагрузкой на население, которая уже произошла в начале года: в регионе с 2016 года повысилась плата за капитальный ремонт многоквартирных домов с 6, 1 руб. до 6,27 руб., а также изменилась схема оплаты за общедомовые нужды (ОДН). В результате ОДН повысился в 2-2,5 раза.

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