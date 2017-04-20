Новосибирские парапланеристы выступают против «закрытия неба»

Штрафы за нелегальные полеты в российском небе могут вырасти в десятки раз. Тогда полет, скажем, на параплане обойдется летчику-любителю в 70 тысяч рублей. Против этой инициативы российского Минтранса активно выступают владельцы лёгкой воздушной техники: они говорят, что получить официальное разрешение в принципе невозможно.

«В Америке и Канаде любой человек может стать владельцем самолета, может получить права и летать — там это ненамного сложнее, чем управлять машиной. В России это не сравнимые вещи. Во-первый, для того, чтобы в России получить удостоверение пилота-летчика нужно пройти обучение. Сегодня оно стоит порядка 400 тыс. рублей, разовая плата. Перед этим нужно пройти летную комиссию, которую многие люди не могут пройти, поскольку процедуры одинаковые, как для пилота «Боинга», так и для пилота малой авиации. То есть комиссия достаточно жесткая. Дальше требуется зарегистрировать самолет, это стоит несколько десятков тысяч рублей, это разовая плата, но регистрация производится в Москве, достаточно сложная процедура. Далее требуется ежегодно получать техосмотр — сертификат летной годности СНГ, который действует один год. Он стоит порядка 70-80 тыс рублей», — объяснил в эфире программы «Новости здесь» телеканала «Продвижение» парапланерист Александр Орлов.

Орлов также отмечает, в Сибири «летный сезон» продолжает 3-4 месяца, в зимнее время «самодельщики» практически не летают.

«Поэтому получается, что этот техосмотр нужно делать на три месяца, через год он обнуляется и его надо повторять снова. То есть понятно, что суммы порядка 500-600 тыс рублей для рядового самодельщика или любителя просто невозможны по финансовым соображениям», — резюмирует он.

В 2010 году Россия привела свое воздушное законодательство в соответствие с требованиями международных организаций.

«То есть все воздушное пространство было поделено на три зоны, в том числе появилось пространство класса G, где можно было летать достаточно свободно. Все это закончилось при всех декларациях на упрощение, на самом деле, месяц назад произошло ужесточение условий и со 2 марта любой полет в любом месте страны фактически стал разрешительным. Требуется провести процедуру уведомления, получения подтверждения. Во многих случаях эти процедуры невозможно осуществить просто чисто технически. То есть они достаточно сложны для малой авиации, что большинство парапланиристов и дельтапланиристов не будут подавать эти уведомления».

Александр Орлов резюмирует, что с введением поправок десятки тысяч человек в России станут заведомо нарушителями.