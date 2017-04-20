21-летнего парикмахера в Новосибирске отправили под суд за хранение гексогена

Молодой новосибирец, который, по версии следствия, хранил взрывчатые вещества и замышлял теракт, предстал перед судом. В его квартире сотрудники ФСБ обнаружили бутылку селитры, почти 160 граммов гексогена и электродетонаторы.

Подсудимый утверждает, что его подставили. По его словам, взрывчатку в его квартиру подкинули после конфликта с представителями спецназа ФСБ.

В марте прошлого года Евгений Ряполов оказался в числе посетителей рок-концерта, которых бойцы вывели из ночного клуба на медицинское освидетельствование. Парень отказался пройти процедуру, его задержали и, по его словам, не выдали соответствующую справку — ранее молодой человек был судим за драки и должен соблюдать комендантский час. После в его квартире прошли обыски, сотрудники спецназа обнаружили гексоген.

Накануне дело начали рассматривать в суде Октябрьского района. Евгений Ряполов подтверждает — раньше имел связи с радикальными молодежными группировками, участвовал в драках, но виновным в хранении взрывчатки себя не признает.