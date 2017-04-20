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21-летнего парикмахера в Новосибирске отправили под суд за хранение гексогена

Главная Общество
Новосибирск
10:01 20 Апреля 2017
общество, суд, происшествия
Источник: Новости здесь
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Молодой новосибирец, который, по версии следствия, хранил взрывчатые вещества и замышлял теракт, предстал перед судом. В его квартире сотрудники ФСБ обнаружили бутылку селитры, почти 160 граммов гексогена и электродетонаторы.

Подсудимый утверждает, что его подставили. По его словам, взрывчатку в его квартиру подкинули после конфликта с представителями спецназа ФСБ. 

В марте прошлого года Евгений Ряполов оказался в числе посетителей рок-концерта, которых бойцы вывели из ночного клуба на медицинское  освидетельствование. Парень отказался пройти процедуру, его задержали и, по его словам, не выдали соответствующую справку — ранее молодой человек был судим за драки и должен соблюдать комендантский час. После в его квартире прошли обыски, сотрудники спецназа обнаружили гексоген. 

Накануне дело начали рассматривать в суде Октябрьского района. Евгений Ряполов подтверждает — раньше имел связи с радикальными молодежными группировками, участвовал в драках, но виновным в хранении взрывчатки себя не признает.

«Я очень разочарован, на самом деле, всеми этими событиями. Потому что, в принципе, я не являюсь каким-то маргиналом, преступником, я не хожу, не убиваю, не насилую, не распространяю наркотики. Просто я знаю свои права.  А у нас властьимущие не любят людей, которые знают свои права. Поэтому разбираются такими вот методами, можно сказать, бандитскими», — заявил в суде подсудимый Евгений Ряполов.

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