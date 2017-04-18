Волна акций протеста водителей-дальнобойщиков прокатилась по России

Тариф системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн «Платон» с 15 апреля повышен с 1,53 до 1,91 руб. за километр пути. Как отмечается в сообщении Росавтодора, прогнозные поступления в дорожный фонд страны от системы с учетом продления льготного тарифа составят почти 10% от объема средств, выделяемых на ремонт, капремонт и содержание федеральных трасс.

«Изначально перевозчиками не принималась плата за «Платон», потому что она реально бьет по карману, непонятно, куда она уходит. И полтора года назад мы об этом говорили, и продолжаем сейчас», — рассказал в эфире программы «Новости здесь» телеканала «Продвижение» водителя большегрузного автомобиля Алексея Пчелинцева.

Дальнобойщик заявил, что вместе со сборами «Платона» перевозчики вынуждены платить еще два налога: транспортный и топливный. По их мнению, это должно покрывать затраты на ремонт разрушенных фурами трасс. При этом в рейсы уже не выходят более 30% дальнобойщиков. Это приведет к повышению цен на продукты, считают перевозчики.

«Сфера перевозок и так сейчас на грани убыточности. Новый налог очень сильно давит», — заключает Пчелинцев.

Система «Платон» была введена 1,5 года назад. За каждый километр проезда по федеральным трассам с грузовиков весом более 12 тонн берется плата.

Введение системы для сбора платы за вред, наносимый федеральным автодорогам, вызвало бурную реакцию дальнобойщиков по всей стране. В Сибири бастовали сотни фур, выстроившись вдоль федеральных трасс. Перевозчики говорили, что система требует значительной доработки. Особенно в части предоплаты за перевозку грузов. Тогда под давлением водителей плату снизили до 1, 53 рубля. С 15 апреля тариф должен был вырасти в два раза. Но после очередных пикетов и забастовок оплату подняли лишь на четверть.