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Мэрия решила узнать мнение новосибирцев о проекте благоустройства Михайловской набережной

Главная Общество
Новосибирск
14:26 17 Апреля 2017
общество, культура, реконструкция, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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На официальном сайте Новосибирска для ознакомления и обсуждения размещен проект благоустройства Михайловской набережной, разработанный московским конструкторским бюро «Стрелка». Ознакомиться с документом можно в течение 30 дней.

В начале марта новосибирцы путем голосования на муниципальном портале выбирали места, которые нужно благоустроить в городе. В список тогда попали: Михайловская набережная, парк культуры и отдыха им. Кирова, участок ул. Ленина (от пл. Ленина до пр. Димитрова), Центральный парк, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк и парк «Бугринская роща».

Горожанам предлагают высказать свое мнение по поводу нового дизайна набережной.

«„Островной сюжет“ и тема реки легли в основу концепции проекта. Это и путь к острову, и странствие по его аллеям и „комнатам“, раскрывающим свои тайны любознательному путешественнику, и любование природой и рекой, и место для больших городских праздников», — говорится в проекте.

На прошлой неделе в Совете депутатов Новосибирска состоялся круглый стол, на котором предприниматели и представители власти обсудили проект развития набережной. Предполагается, что благоустройства набережной Оби завершится осенью 2017 года, а потому этим летом часть объекта будет закрыта для горожан. Конкурс на проведение благоустроительных работ в мэрии планируют объявить 15 июня. Непосредственно сами работы должны быть выполнены в период с августа по октябрь.

Фото: green.novo-sibirsk.ru

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