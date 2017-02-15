Строительство Восточного обхода в Новосибирске отстает от графика

Строительство Восточного обхода не укладывается в заявленные сроки. Об этом заявил заместитель регионального министра транспорта Евгений Раков.

«Был сбой строительства по графику, но на сегодняшний день работы проводятся и будут продолжены и в 17-м, и в 18-м году. Только там сдача перенеслась до 2020 года с учетом отсутствия финансирования», — прокомментировал чиновник.

Речь идет о первом этапе скоростной магистрали протяженностью 20 км, его планировали сдать уже в этом году.

Восточный обход соединит Северный обход Новосибирска с федеральной трассой М-52 «Чуйский тракт». Дорога протяженностью 101 км разгрузит южный и восточный въезды в Новосибирск. Строительство первого 20-километрового участка от трассы Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий до автодороги Академгородок — Кольцово ведет компания «Сибмост». Проект финансируется из федерального бюджета.