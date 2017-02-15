Чиновники в Толмачево в морозы занялась расчисткой озера

Администрация поселка Толмачево, несмотря на морозы, занялась расчисткой озера. Однако, по словам местных жителей, процесс больше похож на несанкционированный бизнес по добыванию глины. В обстоятельствах дела уже разбирается прокуратура.

За пару недель рабочие вырыли котлован глубиной почти четыре метра, оставив после себя горы замерзшей земли. За благоустройство территории между улицами Ватутина и Можайской в прошлом году проголосовало большинство местных депутатов. Заболоченную поляну решили превратить в озеро. К реализации идеи чиновники приступили без гидротехнического анализа и консультации с проектировщиками.

«Работы ведутся без проекта, варварским каким-то методом. Эти машины вывозят глину на строительную площадку в городе Оби, и есть подозрения, что это на небезвозмездной основе», — прокомментировал активист регионального штаба ОНФ Новосибирской области Игорь Колечкин.

Путь грузовиков с территории будущего озера проследили активисты ОНФ. По информации общественников, на стройплощадке разгрузили порядка 300 автомобилей.

В поселковой администрации рассказывают, что работы начали без проекта только потому, что раньше на этом месте была свалка. Ее ликвидация — непосредственная обязанность местных чиновников.

На вопрос, почему рабочие мусор вывезли осенью, а землю «прихватили» в январе, глава поселковой администрации ответить затруднился. Ситуацией уже заинтересовались в районной прокуратуре.