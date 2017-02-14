В Новосибирске открывается Центр плавания с дельфинами

В Новосибирском центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» открылся центр плавания с дельфинами.

Центр плавания с дельфинами начал свою работу 11 февраля. Один 15-минутный сеанс обойдется посетителям в 5 000 рублей. Поплавать с дельфинами можно будет как в одиночку, так и группами. Кроме того, зрителям предлагают цирковое шоу с участием морских животных.

«В скором времени будет организовано плавание детей с ограниченными возможностями. Осталось подобрать хорошего врача, который будет сопровождать сеанс, и решить несколько небольших задач. Думаю, скоро все разрешится», – рассказал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Желающим поплавать с дельфинами придется заполнить специальную анкету и ознакомиться с правилами посещения центра.

В июле 2013 года жители Новосибирска выступили против открытия дельфинария при Новосибирском зоопарке, называя его противоречащим морали и здравому смыслу.