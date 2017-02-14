Часть «Богдашки» в Новосибирске признали достопримечательным местом

Часть улицы Богдана Хмельницкого в Новосибирске признана объектом культурного наследия, сообщили в управлении по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области 13 февраля.

Территория ограничена улицами Трикотажной с запада, Учительской и Театральной — с востока, а также Александра Невского и Народной с севера и юга, следует из приложенной схемы.

«Жилой комплекс „Красная горка“ создавался в соответствии с генеральным планом Новосибирска 1932 года, который предполагал освоение территории под жилое строительство развивающихся предприятий: Трикотажного комбината, Завода горного оборудования (ЗГО) — позднее Сибмашстрой, Экскаваторно-ремонтного завода, а с 1949 года — и будущего НЗХК. Является редким и ценным для Новосибирска фрагментом хорошо сохранившейся цельной градостроительной планировки и застройки, которая была создана в качестве жилого района крупного промышленного производства — одного из первых предприятий ядерного топливного цикла СССР», — говорится в документе.

В приказе управления сказано, что облик Богдашки — «свидетельство архитектурной парадигмы советского государства, происходившей с конца 1940-х по начало 1960-х годов». Двух и трехэтажные здания оформлены в неоклассическом стиле, четырех и пятиэтажки — в духе сталинского ампира.

В территорию достопримечательного места также не вошел участок на месте снесенных клуба «Отдых» и «Дома спорта».

Местные жители и депутаты горсовета предложили признать улицу Богдана Хмельницкого, построенную в 1947–1955 годах, достопримечательным местом. Это предотвратило бы снос исторических зданий и точечную застройку.