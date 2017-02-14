Сбербанк отказался от требований к «Сибмосту»

Арбитражный суд Новосибирской области в понедельник прекратил рассмотрение требований одного из кредиторов новосибирской строительной компании «Сибмост». Об этом говорится в документах суда.

В ходе судебного разбирательства Сбербанк заявил отказ от своих исковых требований, сообщив также, что погасил задолженность «Сибмоста» перед «Сибтех-инвест» (правопреемник одного из кредиторов «Сибмоста» - томского ДРСУ») в размере 1,3 млн руб. «Просим заменить кредитора «Сибтех-инвест» на Сбербанк и одновременно отказываемся от заявления о признании «Сибмоста» банкротом. Права находятся у нас и мы, соответственно, ими распоряжаемся», — сообщила в суде представитель Сбербанка (цитата по «Ъ»).

Одновременно компания «Сибтех-инвест» заявила об отказе от своих исковых требований к «Сибмосту». Суд пока не принял решение по этим заявлениям кредиторов.

Как сообщалось, 18 октября 2016 года новосибирский арбитраж отказался вводить процедуру наблюдения в «Сибмосте» по заявлению местного ООО "Строительная компания «Орион». В настоящее время суд рассматривает заявления других кредиторов, в числе которых банк «Акцепт», Экспобанк и другие. Процедура наблюдения пока не введена.

В 2016 году, по данным СПАРК, «Сибмост» сократил количество заключенных новых контрактов более чем в 6 раз по сравнению с 2015 годом - с 44 до 7. Сумма контрактов сократилась с 11,1 млрд до 215 млн рублей.

Ранее вице-президент «Сибмоста» Сергей Савченков сообщил на сессии Совета депутатов Новосибирска, что компания ведет переговоры с АФК «Система», Сбербанком и другими кредиторами переговоры о возможной санации и финансовом оздоровлении.