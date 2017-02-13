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Новосибирца уличили в поддельной прописке ради устройства ребенка в школу

Главная Общество
Новосибирск
16:08 13 Февраля 2017
курьезы, происшествия, общество, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жителю Новосибирска грозит арест за подделку документов ради зачисления ребенка в престижную школу, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По информации ведомства, нарушитель закона — 36-летний женатый мужчина с высшим образованием. Он договорился с курьером одного из сайтов о проставлении в паспорте поддельного штампа за 18 тысяч рублей, сообщила прокуратура.

Отцу грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».  По этой статье ему грозит наказание в виде штрафа до 80 тыс. руб. или в размере его заработной платы за шесть месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет. Также суд может вынести наказание в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев. 

Ранее сообщалось, что в ряде регионов России возникла сложная ситуация при зачислении детей в первый класс, в частности, в одну их новосибирских школ очередь начала выстраиваться ночью.

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