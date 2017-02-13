Информацию о высаженной из автобуса девочке проверят следователи Новосибирска

Следователи в Новосибирске начали проверку информации о том, что кондуктор автобуса якобы высадил на мороз восьмилетнюю девочку из автобуса, так как на ее карте не оказалось средств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По данным следственных органов, утром 10 февраля в Новосибирске в мороз кондуктор автобуса N30 потребовал от второклассницы покинуть автобус, поскольку у девочки на транспортной карте не оказалось денег для оплаты проезда.

Несмотря на просьбу ребенка разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор попросил 8-летнюю девочку выйти из автобуса.

По данному факту следственными органами инициировано проведение доследственной проверки.

В Новосибирске с начала зимы это уже третий подобный случай. До этого в январе широкий резонанс получила история с высаженной на мороз девочкой, которая возвращалась с тренировки, а в ноябре из автобуса высадили мальчика. Дети не пострадали. Мэрия потребовала ни при каких условиях не высаживать детей из автобусов, а перевозчики сообщили, что некоторые школьники теперь намеренно ездят в автобусах без денег на транспортных картах.