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Новосибирский зоопарк планирует расширяться

Главная Общество
Новосибирск
09:11 13 Февраля 2017
общество, зоопарк
Источник:
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Руководство новосибирского зоопарка поделилось планами на ближайший год. Масштабным проектом станет строительство павильона для африканских животных. При этом один только дом для жирафов обойдется почти в двести миллионов рублей.

Кроме того, идут переговоры о приобретении гигантстких муравьедов, малых панд и других животных редких видов. В прошлом году новосибирцы заселили в вольеры тростниковых собак — таких нет больше ни в одном зоопарке России. Однако на покупку экзотических животных, по словам сотрудников, влияет политика: международные организации сотрудничают с ними неохотно.

«Они открыто пишут, что у нас в приоритете все равно зоопарки европейские. Мы уже предоставили очень много всяких документов, какие у нас вольеры, как мы можем дальше, если необходимо будет, их расширить, но вот это вопрос, к сожалению, очень тяжело решается», — рассказала заместитель директора зоопарка по научной работе Ольга Шило.

В прошлом году Новосибирский зоопарк установил важный рекорд: в кассах впервые продали более миллиона билетов. Главными событиями стали открытие дельфинария и пингвинария. В ближайшей перспективе — создание павильона для фламинго. Кроме того, планируют разработать новые экскурсии и программы, а летом провести крупную международную конференцию.

Общество / НОВОСТИ
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