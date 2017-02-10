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Новосибирцев напугали трещины в отреставрированном театре оперы и балета

Главная Общество
Новосибирск
10:36 10 Февраля 2017
общество, происшествия, реконструкция
Источник:
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Трещины в стенах оперного театра не связаны с реконструкцией концертного зала. К такому выводу пришли эксперты областного управления по государственной охране объектов культурного наследия.   

Ранее общественники заметили трещины на балках и колоннах в фойе театра и связали их появление с ремонтом концертного зала. По их мнению, работы начали без согласования проекта, инженерных исследований и оценки влияния новых нагрузок на здание. Тогда они обратились просьбой о проверке в управление охраны объектов культурного наследия. Там решили, что трещины появились гораздо раньше.

«Театр планирует проведение комплексного технического обследования всего конструктива. Работы находятся в зоне "В", это как бы другая часть, это заглавный въезд, не в зоне "А", где находится концертный зал, конструктивно они никак не могут быть связаны. И они уже фиксировались с начала двухтысячных годов», — прокомментировал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.

10 февраля НОВАТ проведёт презентацию обновлённого концертного зала. В честь открытия зала на его сцене выступит внук Исидора Зака, всемирно известный скрипач-виртуоз Илья Коновалов.

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