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Мода на барбер-шопы захлестнули Новосибирск

Главная Общество
Новосибирск
11:04 10 Февраля 2017
красота, новосибирск, мода, общество
Источник:
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По количеству мужских парикмахерских Новосибирск оказался на второй месте по стране. На 16 тысяч горожан приходится один барбер-шоп.

Только в барбер-шопе арт-директор может встречать гостей в пижаме, официанты с гостями на «ты», и ведут себя, как дома. Правила «коктейль-бара» идет в разрез с правилами классического ресторанного бизнеса.

Знатоки уверяют, бородачи были, есть и будут. История хранит память о миллионах мужчин, которые носили бороды во все времена, несмотря на вкусы и увлечения. Впрочем, что для одних является элементом имиджа, для других — целый бизнес, на котором можно неплохо заработать.

В «Barbershop» аншлаг, несмотря на то, что стрижка здесь стоит в 2-3 раза дороже, чем в обычной парикмахерской. Что бы попасть в кресло к мужскому мастеру, клиенты записываются заранее.

Янис Кайшев, совладелец сети мужских парикмахерских: «Вообще, что такое борода. Борода-богатство рода»!»

Превратить мифическое богатство рода в ощутимый капитал, стараются уже больше сотни новосибирских предпринимателей. За последний год, количество барбер-шопов в Новосибирске, выросло в полтора раза. Эксперты полагают, это тот случай, когда предложение рождает спрос.

Стилисты напоминают, мода циклична. И, по наблюдениям специалистов, задерживается в обществе 8-10 лет. Не исключено, что скоро в моде снова будут гладковыбритые лица.

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