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Тарифы в Новосибирской области будет контролировать новое ведомство

Главная Общество
Новосибирск
11:26 9 Февраля 2017
тарифы, экономика, новосибирск, контроль
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Тарифы естественных монополий в Новосибирской области будет контролировать новый орган. В регионе начали создавать межотраслевой совет потребителей. Кто в нем будет — решать представителям общественной палаты. Они считают, что специалисты смогут детально объяснить губернатору насколько обоснованы запросы монополистов.

Юрий Бернадский, сопредседатель общественной палаты Новосибирской области: «Думаю, что да, действительно не хватает сегодня профессионального экспертного мнения общества об обоснованности формирования инвестиционных проектов. Понятно, что есть команда профессионалов в соответствующий отраслях, но у общества может быть другой взгляд на эти процессы. Наша задача сделать так что бы были представлены интересы всех слоев общества в этой сложной работе».

Сейчас все желающие могут подать заявки в общественную палату. Возглавит этот орган глава региона. Именно он и утвердит окончательный список членов совета. Это произойдет 22 февраля. Обещают, что эксперты будут контролировать работу энергетиков, городского водоканала, железной дороги и даже почты.

Владимир Ермола, член общественной палаты Новосибирской области: «Если будет выявлено, что тарифы необоснованно завышены, то я думаю, конечно, данный совет будет принимать решения, что необоснованно завышены тарифы. Какие-то сегменты нужно сократить в позиции формирования тарифов. Я думаю, что вот это и будет эффективная работа».

Решение создать межотраслевой потребительский совет губернатор озвучил после митинга против резкого роста тарифов ЖКХ в регионе. Участники акции протеста как раз и требовали обосновать повышении цен на услуги монополии. Однако, никаких расчетов им не предоставили.

Общественники скептически отнеслись к новому органу. Депутаты представители двух парламентских партий в свое время проголосовали за повышение, а вот представители бизнес-сообществ, в основном — отмалчиваются. В результате есть вероятность, что в совет войдут люди лояльные к власти.

Недовольные активисты недоумевают, что мешает регулировать тарифы сейчас, без создания нового совета.

Сергей Дьячков, гражданский активист: «У меня возникают большие вопросы, а зачем это все делается? Видимо для того , что бы прикрыть последствия, явно негативные для всей областной экономике, для народа Новосибирска. Прикрыть последствия этого грабительского решения.Совет должен возглавить губернатор, который это решение принял! Ну это смешно просто».

Тем временем в Общероссийском народном фронте обнаружили несоответствия в планах повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области. Так энергетике планируют заменить всего около двух километров тепловых сетей и потратить на это 365 с половиной миллионов рублей.

Впрочем общественники не исключаю, что это рабочий вариант инвестиционного плана и он будет скорректирован.

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