7 февраля
Новосибирск
погода -11 °C
курсы валют
59.19
 
€ 63.24
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Имущество Владимира Кехмана выставлено на аукцион

Главная Общество
Новосибирск
16:16 7 Февраля 2017
общество, происшествия, кехман, банкрот
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Санкт-Петербурге пройдут торги по продаже имущества бизнесмена и директора новосибирского оперного театра Владимира Кехмана. Аукцион назначен на 17 марта 2017 года, пишет РБК.

По данным издания, на продажу выставлено пять лотов общей стоимостью 768,6 тыс. рублей, среди которых запонки, икона и портрет Владимира Кехмана 2016 года в рамке.

На торгах также продадут права требования с ЗАО «Группа Джей Эф Си» долга на 86,1 млн рублей. Стоимость лота составит 61,1 тыс. рублей. Право требования долга на 14,2 млн рублей с ЗАО «Бонанза Интернэшнл» продадут за 10,1 тыс. рублей. Шаг повышения стартовой цены на аукционе составит 5%.

Напомним, что экс-руководитель компании JFC Владимир Кехман был признан банкротом как физическое лицо. После завершения процедуры реализации имущества он может лишиться должности директора Новосибирского государственного театра оперы и балета.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Суд отложил разрешение спора «Сибмоста» и мэрии Новосибирска

Суд отложил разрешение спора «Сибмоста» и мэрии Новосибирска

7 Февраля 2017 г.
Заседание продолжится 2 марта
Новости Новосибирска: Активисты ОНФ раскритиковали уборку снега в сибирских городах

Активисты ОНФ раскритиковали уборку снега в сибирских городах

4 Февраля 2017 г.
За весь зимний период в Западной Сибири выпало 180 мм осадков
Новости Новосибирска: Назначен новый начальник управления на транспорте МВД по Сибири

Назначен новый начальник управления на транспорте МВД по Сибири

3 Февраля 2017 г.
Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации
Новости Новосибирска: Работы по строительству ледовой арены в Новосибирске начнутся в 2017 году

Работы по строительству ледовой арены в Новосибирске начнутся в 2017 году

3 Февраля 2017 г.
Строительство займет около трех лет
Новости Новосибирска: Интервью: можно ли в сибирских городах решить транспортные проблемы

Интервью: можно ли в сибирских городах решить транспортные проблемы

2 Февраля 2017 г.
Эксперт считает, что властям стоит подойти серьезнее к контрактам, которые заключаются с частниками
Новости Новосибирска: Новосибирские хирурги по новейшей технологии устранили порок сердца у мужчины

Новосибирские хирурги по новейшей технологии устранили порок сердца у мужчины

2 Февраля 2017 г.
У больного диагностировали довольно распространенный врожденный порок сердца
Новости компаний
02/02
Грамотное открытие кафе, магазина или пищевого производства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Киану Ривз снимется в триллере про любовь в Сибири

Киану Ривз снимется в триллере про любовь в Сибири

3 Февраля 2017 г.
Фильм рассказывает историю американского торговца алмазами
Новости Новосибирска: Сибирские ученые выбрали кандидатуру нового председателя СО РАН

Сибирские ученые выбрали кандидатуру нового председателя СО РАН

3 Февраля 2017 г.
Расширенное заседание президиума состоялось 2 февраля
Новости Новосибирска: Водителя мэра Новосибирска наказали за парковку на тротуаре

Водителя мэра Новосибирска наказали за парковку на тротуаре

7 Февраля 2017 г.
Согласно КоАП, наказанием за парковку на тротуаре является штраф 1000 руб.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.