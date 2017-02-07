Имущество Владимира Кехмана выставлено на аукцион

В Санкт-Петербурге пройдут торги по продаже имущества бизнесмена и директора новосибирского оперного театра Владимира Кехмана. Аукцион назначен на 17 марта 2017 года, пишет РБК.

По данным издания, на продажу выставлено пять лотов общей стоимостью 768,6 тыс. рублей, среди которых запонки, икона и портрет Владимира Кехмана 2016 года в рамке.

На торгах также продадут права требования с ЗАО «Группа Джей Эф Си» долга на 86,1 млн рублей. Стоимость лота составит 61,1 тыс. рублей. Право требования долга на 14,2 млн рублей с ЗАО «Бонанза Интернэшнл» продадут за 10,1 тыс. рублей. Шаг повышения стартовой цены на аукционе составит 5%.

Напомним, что экс-руководитель компании JFC Владимир Кехман был признан банкротом как физическое лицо. После завершения процедуры реализации имущества он может лишиться должности директора Новосибирского государственного театра оперы и балета.