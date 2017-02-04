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Активисты ОНФ раскритиковали уборку снега в сибирских городах

Главная Общество
Новосибирск
10:00 4 Февраля 2017
общество, снег
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Коммунальные службы в сибирских городах не справляются с задачами по содержанию улично-дорожной сети в зимний период.  Общественники повсеместно выявляют факты нагромождения снежных валов во дворах, находят заснеженные и обледенелые участки дорог, рассказал в эфире программы «Новости здесь» активист общероссийского народного фронта Михаил Мезенцев.

По информации Гидрометцентра, за весь зимний период в Западной Сибири выпало 180 мм осадков, что составляет примерно 1,5 нормы.  В рамках подготовки к паводкоопасному периоду в городах ведется работа по очистке и вывозу снега с территорий частных секторов, придомовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов.

Михаил Мезенцев констатирует, что ситуация в сибирских городах «плачевная». При этом ситуацию Омске активист оценивает как критическую.

«Сказать, что где-то лучше, чем у нас, нельзя. Сегодня в Кемеровскую область прибыл вице-премьер. Путь господина Шувалова «заблестел», а что касается прилегающих второстепенных дорог, то здесь всё остается по-прежнему. В Омске ситуация критическая. Если в Новосибирске один сугроб подписали именем мэра, то он сразу исчез с карты. В Омске подписанный именем Двораковского сугроб не исчез — исчезла надпись, а сугроб остался. Думаю, что это тоже показатель эффективности работы муниципалитета», — рассказал активист.

Отметим, ранее активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Новосибирской области обнаружили случаи неэффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на уборку снега в Новосибирске. Кроме того, по словам Мезенцева, проблему усугубила ситуация со снегоплавильными машинами.

«Плавильные машины заработали в Новосибирске в полной мере только во второй половине зимы, после нового года. До этого момента не была согласована сумма, которую муниципалитет готов платить за плавление снега. Основная машина, которая  находится на ул. Фрунзе, не работала по той причине, что не могли согласовать тариф. Инвестор хотел свою сумму, муниципалитет предлагал меньшую сумму. В итоге инвестор отстоял свою стоимость, а муниципалитет остался в безвыходном положении. Так или иначе, снегоотвал — самый дешевый вариант. Однако площадки для снега не были своевременно подготовлены. Есть информация от активистов, что некоторые площадки недостаточно рационально используются», — рассказал общественник.

Добавим, в декабре активисты ОНФ запустили акцию «Снежный фронт», попросив горожан выкладывать в соцсетях фото и видео с указанием адреса или присылать на электронную почту материалы о неочищенных магистралях или некачественной уборке пешеходных тротуаров. Итоги акции будут подведены в ближайшее время.

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